Joven que asesinó a tres estudiantes de la Universidad de Virginia recibió cinco cadenas perpetuas

CHARLOTTESVILLE, Virginia, EU (AP).- Un exalumno de la Universidad de Virginia fue sentenciado el viernes a cadena perpetua por disparar fatalmente a tres jugadores de futbol americano y herir a otros dos estudiantes en el campus en 2022.

La jueza Cheryl Higgins impuso a Christopher Darnell Jones, Jr., quien había estado en el equipo de futbol americano, la máxima sentencia posible tras escuchar cinco días de testimonio. Jones se declaró culpable el año pasado.

La pena incluye cinco cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos de Devin Chandler, Lavel Davis Jr. y D'Sean Perry, y las heridas maliciosas agravadas de Michael Hollins y Marlee Morgan, informó Cville Right Now.

Las autoridades informaron que Jones abrió fuego a bordo de un autobús escolar cuando él y otros estudiantes regresaban al campus tras ver una obra de teatro y cenar juntos en Washington, D. C. El tiroteo se produjo cerca de un estacionamiento y provocó un cierre de emergencia de 12 horas en el campus de Charlottesville hasta la captura del sospechoso. Muchos estudiantes de la universidad, con unos 23 mil alumnos, se refugiaron en armarios y dormitorios a oscuras, mientras que otros atrincheraron las puertas de los edificios académicos.

El tiempo de Jones en el equipo no se superpuso con el de los jugadores a los que disparó y no hubo ninguna indicación de que se conocieran o interactuaran hasta poco antes del tiroteo.

Jones podrá solicitar la libertad condicional cuando cumpla 60 años, informó WTVR.

Higgins afirmó que nadie acosó a Jones esa noche ni lo amenazó. La sentencia no fue "vengativa", sino que se basó en un análisis lógico, afirmó Higgins, juez del Tribunal de Circuito del Condado de Albemarle.

Jones tenía "percepción distorsionada" de la realidad, pero comprendía sus acciones, dijo, señalando que envió mensajes de texto antes del tiroteo diciendo que "iría al infierno o pasaría más de 100 años en la cárcel". Jones se deshizo de la ropa y el arma después y mintió a la policía con la que se topó cinco minutos después, declaró la jueza.

A los pocos días del tiroteo, las autoridades universitarias solicitaron una revisión externa para investigar las políticas y procedimientos de seguridad de la institución, su respuesta a la violencia y sus esfuerzos previos para evaluar la posible amenaza del estudiante acusado. Las autoridades universitarias reconocieron que Jones ya había estado en la mira del equipo de evaluación de amenazas de la universidad.

El año pasado, la universidad acordó pagar 9 millones de dólares en un acuerdo con las víctimas y sus familias. Su abogado afirmó que la universidad debería haber expulsado a Jones del campus antes del ataque, ya que mostraba múltiples señales de alerta con su comportamiento errático e inestable.

Jones se dirigió al tribunal entre lágrimas durante 15 minutos durante su audiencia de sentencia, disculpándose por sus acciones y por el daño que causó a "todos en ese autobús". Algunos familiares de las víctimas se levantaron y salieron mientras él hablaba.

"Lo siento mucho", dijo Jones. "Causé mucho dolor".

Dirigiéndose a las familias, Jones dijo: «No conocía a sus hijos. No conocía a sus hijos. Y ojalá los conociera».

Michael Hollins, un jugador de fútbol que resultó herido y sobrevivió, dijo a los periodistas después de la sentencia que se hizo justicia "en su mayor parte".