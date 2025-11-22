Muere al menos un adolescente y más de 10 de personas resultan heridas en dos tiroteos en Chicago

La policía de Chicago investiga la escena de un tiroteo fuera del Teatro Chicago en The Loop, el viernes 21 de noviembre de 2025. Foto: Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Al menos un adolescente de 14 años perdió la vida y otras ocho personas de entre 13 y 17 años resultaron heridas de diversa consideración durante un tiroteo ocurrido en la noche de este pasado viernes en Chicago Loop, en el distrito financiero de Chicago, en el estado de Illinois, después de otro episodio que dejó siete víctimas, según informaron este sábado las autoridades locales.

Este incidente se produjo apenas una hora después de que otro tiroteo, ocurrido durante una ceremonia de encendido de decorado navideño en otro punto de la ciudad, se saldase al menos con otras siete personas heridas.

"La noche pasada, horas después de que más de 20.000 personas llegaran a la ciudad para disfrutar de nuestra ceremonia anual de iluminación de árboles. Hubo dos incidentes de disparos muy serios. A las 22:00 horas (hora local), siete víctimas fueron disparadas en 164 North State Street. Momentos después, hubo otro disparo en 140 South Dearborn. Hubo dos víctimas adicionales. Una de esas víctimas, una joven de 14 años, sostuvo varias heridas de disparos y murió", explicó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

De los heridos durante el primero de los tiroteos, todos ellos trasladados a hospitales locales, seis personas se encuentran en buenas condiciones y una permanece bajo cuidados en situación estable. Respecto al segundo incidente, además de la víctima mortal, un joven de 18 recibió una herida de bala en una pierna y fue ingresado de gravedad en el hospital.

Johnson señaló que las autoridades policiales de la ciudad han recuperado un total de cinco armas de las localizaciones en las que se produjeron los disparos y apuntó que ya se están investigando las circunstancias que llevaron a estos incidentes.

Por el momento, no hay sospechosos bajo custodia para ninguno de los dos tiroteos, según informaciones de la policía de Chicago recogidas por la cadena ABC News.

Tras conocer la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó de lo ocurrido a las autoridades locales, a las que reprochó su falta de aptitud y su rechazo a las ayudas procedentes de la Casa Blanca.

"Crimen masivo y disturbios en el área del Chicago Loop (...). Mientras tanto, el gobernador (del estado de Illinois, Jay Robert) Pritzker y el alcalde de Chicago, de bajo coeficiente intelectual, están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría resolverse rápidamente", criticó el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social.