Aerolíneas internacionales cancelan vuelos a Venezuela por “intensificación de actividad militar”

Viajeros esperan en la sala principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Maiquetía, Venezuela, el domingo 23 de noviembre de 2025, después de que varias aerolíneas internacionales cancelaran vuelos tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una situación peligrosa en el espacio aéreo venezolano. . Foto: AP/Ariana Cubillos

CARACAS (AP).- Las aerolíneas internacionales cancelaron cada vez más vuelos a Venezuela este día después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtió a los pilotos que tengan precaución al volar en el espacio aéreo del país debido al empeoramiento de la seguridad y la intensificación de la actividad militar.

Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela, informó a The Associated Press que seis aerolíneas han suspendido sus vuelos indefinidamente: TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol y Caribbean. Turkish Airlines suspendió sus vuelos del 24 al 28 de noviembre.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió el domingo en X que “debe haber vuelos regulares hacia todos los países de América Latina y desde América Latina y el mundo”.

“No se bloquean países, porque bloquear países significa bloquear personas, y eso es un crimen de lesa humanidad”, añadió Petro.

El viernes, la FAA advirtió a los pilotos que amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país e incluso para las aeronaves en tierra.