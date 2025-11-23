Aerolíneas internacionales cancelan vuelos a Venezuela por “intensificación de actividad militar”

Venezuela
CARACAS (AP).- Las aerolíneas internacionales cancelaron cada vez más vuelos a Venezuela este día después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtió a los pilotos que tengan precaución al volar en el espacio aéreo del país debido al empeoramiento de la seguridad y la intensificación de la actividad militar.
Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela, informó a The Associated Press que seis aerolíneas han suspendido sus vuelos indefinidamente: TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol y Caribbean. Turkish Airlines suspendió sus vuelos del 24 al 28 de noviembre.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió el domingo en X que “debe haber vuelos regulares hacia todos los países de América Latina y desde América Latina y el mundo”.
“No se bloquean países, porque bloquear países significa bloquear personas, y eso es un crimen de lesa humanidad”, añadió Petro.
El viernes, la FAA advirtió a los pilotos que amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país e incluso para las aeronaves en tierra.