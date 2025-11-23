El Papa León XIV pide a los secuestradores en Nigeria que liberen a 265 estudiantes y profesores. Foto: Asociación Cristiano de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP).- Cincuenta de los 303 escolares secuestrados de una escuela católica en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, escaparon del cautiverio y ahora están con sus familias, dijo el domingo la autoridad escolar, mientras el papa pidió la liberación inmediata de los que siguen desaparecidos.

Los escolares, de entre 10 y 18 años, escaparon individualmente entre el viernes y el sábado, según el Reverendísimo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger y propietario de la escuela.

Un total de 253 escolares y 12 profesores siguen retenidos por los secuestradores, declaró Yohanna en un comunicado. "Pudimos constatar esto cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres", añadió.

Mientras tanto, 38 fieles secuestrados durante un ataque mortal a una iglesia en el estado de Kwara, en el centro de Nigeria, recuperaron su libertad, dijo el gobernador de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, en un comunicado.

El martes, hombres armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo en la localidad de Eruku, en Kwara, matando a dos personas y tomando a otras como rehenes. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, en un comunicado aparte, atribuyó la libertad de los fieles a las iniciativas de las agencias de seguridad, sin dar más detalles.

El Papa, "profundamente entristecido"

Los alumnos y estudiantes del estado de Níger fueron secuestrados junto con sus profesores por hombres armados que atacaron la Escuela St. Mary's, una institución católica en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, el viernes.

Ningún grupo ha reivindicado aún la responsabilidad de los secuestros y las autoridades nigerianas no han proporcionado información actualizada sobre las labores de rescate. No quedó claro de inmediato dónde se encontraban retenidos los niños del estado de Níger ni cómo lograron regresar a casa.

La escuela estatal de Níger está ubicada cerca de una carretera importante que une las ciudades de Yelwa y Mokwa, y se encuentra en una región de Nigeria donde bandas armadas a menudo operan en vastos bosques que conectan diferentes estados y puntos críticos de conflicto.

“Aunque recibimos el regreso de estos 50 niños que escaparon con cierto suspiro de alivio, los insto a todos a continuar con sus oraciones por el rescate y el regreso seguro de las víctimas restantes”, dijo Yohanna.

El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de los escolares y del personal de la escuela, diciendo al final de una misa en la plaza de San Pedro el domingo que estaba "profundamente entristecido" por el incidente.

“Siento un profundo pesar, especialmente por los numerosos niños y niñas secuestrados y por sus angustiadas familias”, declaró el pontífice. “Hago un ferviente llamamiento a la liberación inmediata de los rehenes e insto a las autoridades competentes a que tomen las decisiones oportunas para garantizar su liberación”.

Secuestro para pedir rescate

Los secuestros escolares se han convertido en un rasgo característico de la inseguridad en el país más poblado de África, y las bandas armadas suelen considerar las escuelas como objetivos estratégicos para atraer más atención. Al menos mil 500 estudiantes han sido secuestrados en Nigeria desde el famoso secuestro de las colegialas de Chibok hace más de una década, y muchos de ellos fueron liberados solo tras el pago de rescates.

El ataque en el estado de Níger ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi, que está a 170 kilómetros (106 millas) de distancia.

Ambos estados se encuentran en una región del norte de Nigeria donde docenas de bandas armadas han utilizado el secuestro para pedir rescate como una forma de dominar comunidades remotas con poca presencia gubernamental y de seguridad.

El estado de Níger cerró apresuradamente todas las escuelas después del ataque del viernes, mientras que algunas universidades federales en puntos críticos de conflicto en toda la región también fueron cerradas por el gobierno nigeriano.

'No me arrepentiré'

Los secuestros ocurren en el contexto de las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la "persecución cristiana" en el país de África Occidental. Los ataques en Nigeria afectan tanto a cristianos como a musulmanes. El ataque a una escuela a principios de esta semana en el estado de Kebbi tuvo lugar en una ciudad de mayoría musulmana.

Los arrestos son raros y los pagos de rescates son comunes en muchos de los puntos críticos del norte de Nigeria.

Confidence McHarry, analista de seguridad de la consultora SBM Intelligence, con sede en Lagos, dijo que si bien hay poca evidencia de que los comentarios de Trump pudieran haber inspirado a los hombres armados a lanzar más ataques con la esperanza de que una mayor atención traería rescates más altos, "la ausencia de consecuencias es lo que está alimentando estos ataques".

En una declaración en la que celebraba la libertad de algunos de los secuestrados en el estado de Níger y el estado de Kebbi, Tinubu dijo que su gobierno no cejará hasta que todos los rehenes sean liberados.

Seré claro: no cederé. Todos los nigerianos, en todos los estados, tienen derecho a la seguridad, y bajo mi supervisión, protegeremos a esta nación y a nuestro pueblo, añadió.