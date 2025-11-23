Israel afirma haber matado al jefe del estado mayor de Hezbolá tras ataque a Beirut

HARET HREIK, Líbano (AP).- Israel atacó este día la capital del Líbano por primera vez desde junio, y afirmó que mató al jefe del estado mayor de Hezbolá, Haytham Tabtabai, y advirtió al grupo militante respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya un año después de su última guerra.

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, dijo el Ministerio de Salud del Líbano.

Hezbolá confirmó la muerte de Tabtabai. Anteriormente, había declarado que el ataque, lanzado casi exactamente un año después del alto el fuego en la guerra entre Israel y Hezbolá , amenazaba con una escalada de ataques, apenas unos días antes de la visita programada del Papa León XIV al Líbano en su primer viaje al extranjero.

“Seguiremos actuando con firmeza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El ejército ordenó a los residentes del norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, que continuaran con sus actividades cotidianas, indicando que no preveían una respuesta militar de Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Tabtabai de liderar los esfuerzos de Hezbolá para rearmarse.

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur del Líbano se han intensificado en las últimas semanas, mientras que Israel y Estados Unidos han presionado al Líbano para que desarme a Hezbolá. Israel afirma que el grupo está intentando reconstruir su capacidad militar. El gobierno libanés, que apoya el desarme de Hezbolá, ha negado estas afirmaciones. También afirma que se han desplegado tropas en el sur, pero que su ejército, con problemas económicos, necesita más recursos.

Hezbolá no ha atacado a Israel desde que comenzó el alto el fuego. En diciembre, disparó un par de cohetes que impactaron en terreno abierto cerca de una base militar israelí y lo calificó de "advertencia".

Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, quien murió en septiembre de 2024 en los ataques israelíes que aniquilaron a gran parte de la cúpula de Hezbolá, incluyendo a su veterano líder, Hassan Nasrallah. Tabtabai también había liderado la unidad de élite Radwan de Hezbolá. En 2016, Estados Unidos lo designó terrorista, calificándolo de líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbolá en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él.