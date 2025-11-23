Número de muertos por inundaciones en Vietnam aumenta a 90. Foto: AP/Hauh Dinh

(AP).- Al menos 90 personas han muerto en inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro de Vietnam provocados por las fuertes lluvias de principios de esta semana, informaron este día los medios estatales, citando a la agencia de prevención de desastres del país.

Los diluvios causaron una destrucción generalizada en una región que ya había sido azotada semanas atrás por inundaciones provocadas por lluvias récord y el poderoso tifón Kalmaegi.

Las lluvias provocaron múltiples deslizamientos de tierra en las principales rutas del Altiplano Central de Vietnam. Vías ferroviarias y carreteras quedaron sumergidas, dejando a miles de personas varadas.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones del mundo, con casi la mitad de su población viviendo en zonas de alto riesgo. Los científicos advierten que el calentamiento global está intensificando las tormentas y las lluvias en el Sudeste Asiático, lo que hace que las inundaciones y los deslizamientos de tierra sean cada vez más destructivos y frecuentes