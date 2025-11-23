Trump pide la liberación de la republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió este domingo la puesta en libertad de la oficial republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020.

Trump perdió la reelección de ese año y desde entonces se ha dedicado a denunciar que su derrota frente a Joe Biden fue consecuencia de un fraude electoral masivo, una declaración que nunca ha contado con las pruebas suficientes como para ser atendida por un tribunal.

Peters, de 70 años, fue condenada en agosto del año pasado por manipular los sistemas informáticos electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria del gobierno local, y permitió que una persona no autorizada accediera al equipo de votación y a los registros electorales.

"Liberad a Tina Peters", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Languidece en una prisión de Colorado, vieja y agonizando, por intentar revelar el fraude electoral en las elecciones amañadas de 2020", ha insistido el mandatario, que durante las últimas semanas ha reanudado los indultos a conservadores como el excongresista y antiguo presidente de la Cámara de Representantes del estado de Tennessee, Glen Casada, que había sido condenado por corrupción.