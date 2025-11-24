Corte Suprema de Brasil confirma prisión preventiva de Bolsonaro tras indicios de fuga

BRASILIA, Brasil (AP).- El Tribunal Supremo de Brasil confirmó este día la condena del expresidente Jair Bolsonaro a prisión tras admitir haber intentado romper su tobillera electrónica este fin de semana mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. Un juez interpretó la acción como un intento de fuga para evitar una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, fue arrestado y mantenido en una celda en la sede de la policía federal del país en la capital, Brasilia, la madrugada del sábado. Un panel de cuatro miembros del tribunal dictaminó por unanimidad que Bolsonaro debería permanecer bajo arresto preventivo.

El juez Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de arresto el sábado, consideró que Bolsonaro corría peligro de fuga. El expresidente comenzará a cumplir su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado para mantenerse en el cargo tras su derrota electoral de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión de De Moraes fue aprobada por sus pares Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia en una sesión online del tribunal.

Bolsonaro declaró el domingo ante un juez asistente que un cambio en su medicación le provocó una crisis nerviosa y alucinaciones, lo que lo llevó a intentar romper su tobillera. Sus médicos y abogados reiteraron sus afirmaciones ante la prensa.

Sin embargo, De Moraes escribió en su decisión que “Bolsonaro… confesó haber roto el tobillo de monitoreo en una falta grave, incumplimiento reiterado de las medidas cautelares (que le permitieron permanecer en prisión domiciliaria) y una evidente falta de respeto a la corte”.

El juez fue informado de que el dispositivo de rastreo del tobillo del líder ultraderechista fue manipulado a las 00:08 hora local del sábado. La orden de arresto se dictó horas después.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto. Partidarios y detractores del expresidente han salido a las calles en varias ciudades brasileñas desde que se conoció la noticia el sábado.