Detienen en Colombia a miembros de la secta religiosa Lev Tahor y ponen a 17 niños bajo custodia. Foto: X: @MigracionCol

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Las autoridades migratorias de Colombia tomaron bajo custodia protectora a 17 niños luego de que fueron rescatados de una secta judía ultraortodoxa cuyos miembros han sido acusados ??de abusar sexualmente y secuestrar a menores en varios países.

Gloria Esperanza Arriero, directora del servicio nacional de inmigración de Colombia, dijo a The Associated Press este día que su agencia está interrogando a nueve miembros de la secta Lev Tahor después de que fueron detenidos el domingo durante una inspección en un hotel.

“Probablemente los deportemos”, dijo Arriero, “porque no hay órdenes de captura contra ellos en Colombia”.

Dijo que el grupo de 17 niños y nueve adultos llegó a Colombia durante la última semana de octubre y se hospedaron en un hotel en la pequeña ciudad de Yarumal, al noroccidente del país, mientras buscaban una propiedad rural que pudieran utilizar para iniciar un nuevo sitio en el país sudamericano.

Arriero indicó que había notificaciones amarillas de Interpol para cinco niños del grupo, quienes tienen pasaportes estadunidenses y guatemaltecos. Estas notificaciones son alertas globales emitidas para personas reportadas como desaparecidas o que son posibles víctimas de secuestro parental o criminal.

La funcionaria dijo que su agencia decidió actuar luego de que los residentes informaran a la policía sobre la presencia de miembros de la secta en Yarumal.

“Lo positivo de todo esto es que pudimos localizar a los niños antes de que tuvieran un complejo”, dijo Arriero. “Porque en ese caso, habríamos necesitado una orden de registro”.

En Colombia, los funcionarios de inmigración pueden realizar registros en hoteles y verificar si los extranjeros alojados allí han ingresado legalmente al país o son buscados por las fuerzas del orden.

El año pasado, la policía de Guatemala allanó un complejo de Lev Tahor en el país centroamericano, tras informes de abuso sexual, y se llevó al menos a 160 menores y 40 mujeres bajo custodia protectora.

La secta ha tenido problemas legales en otros lugares.

En 2022, las autoridades mexicanas arrestaron a un líder de la secta cerca de la frontera con Guatemala y expulsaron a varias mujeres y niños de su recinto. En 2021, dos líderes del grupo fueron condenados por secuestro y explotación sexual infantil en Nueva York.

Se sabe que Lev Tahor tiene miembros en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Israel.