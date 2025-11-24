EU califica al Cártel de los Soles, vinculado a Nicolás Maduro, de organización terrorista

CARACAS, Venezuela (AP).- El gobierno del presidente Donald Trump aumentó la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro al designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Sin embargo, la entidad que el gobierno estadunidense alega liderada por Maduro no es un cártel en sí.

La designación, publicada este día en el Registro Federal, es la última medida en la creciente campaña de la administración Trump para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Al anticipar la medida, hace aproximadamente una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser "responsable de la violencia terrorista" en el hemisferio occidental.

La medida se produce mientras Trump evalúa la posibilidad de tomar medidas militares contra Venezuela, algo que no ha descartado a pesar de haber mencionado la posibilidad de dialogar con Maduro. Los ataques terrestres u otras acciones representarían una importante expansión de la operación, que ya lleva meses en marcha y que ha incluido una masiva concentración militar en el Mar Caribe y ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, con más de 80 muertos.

Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en la década de 1990 para referirse a los altos mandos militares que se habían enriquecido con el narcotráfico. A medida que la corrupción se expandió por todo el país, primero bajo el difunto presidente Hugo Chávez y luego bajo Maduro, su uso se extendió de forma imprecisa a la policía y a los funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los "soles" del nombre se refieren a las charreteras que adornaban los uniformes de los altos mandos militares.

El término general se elevó a una organización de narcotráfico liderada por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante el primer mandato de Trump, anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.

“No es un grupo”, dijo Adam Isaacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para Latinoamérica. “No es un grupo del que la gente se identifique como miembro. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

La ampliación de la etiqueta de terrorismo por parte de Trump a los cárteles

Este día, el gobierno de Maduro negó categóricamente en un comunicado la existencia del cártel y calificó la acusación de la administración Trump como una “invención ridícula” destinada a “justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Hasta este año, la etiqueta de organización terrorista extranjera se reservaba para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos. La administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras actividades.

El gobierno culpa a estos grupos designados de operar los barcos que ataca, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha aportado pruebas. Afirma que los ataques comenzaron frente a las costas de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental, tienen como objetivo impedir el flujo de narcóticos a ciudades estadunidenses.

Pero muchos, incluido el propio Maduro, ven las medidas militares como un esfuerzo para poner fin a los 26 años de control del partido gobernante en el poder.

Desde la llegada de buques militares y tropas estadounidenses al Caribe hace meses, la oposición política de Venezuela, respaldada por Estados Unidos, también ha reavivado su eterna promesa de destituir a Maduro de su cargo, alimentando las especulaciones sobre el propósito de lo que la administración Trump ha llamado una operación antidrogas.

Trump, al igual que su predecesor, no reconoce a Maduro como líder de Venezuela.

Maduro se encuentra en su tercer mandato después de que los partidarios del partido gobernante lo declararan ganador de las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de la evidencia creíble de que el candidato de la oposición lo derrotó por un margen de más de 2 a 1. Él y altos funcionarios han sido acusados ??reiteradamente de violaciones de derechos humanos contra opositores reales y supuestos del gobierno, incluso tras las elecciones de julio de 2024.

Hegseth dice que la designación ofrece "nuevas opciones"

El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que la designación del Cártel de los Soles brindará a Estados Unidos un gran número de nuevas opciones para lidiar con Maduro. Sin embargo, en una entrevista con el medio de comunicación conservador OAN, Hegseth no detalló cuáles son esas opciones ni si el ejército estadounidense planea atacar objetivos terrestres en Venezuela.

“Así que nada está descartado, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, dijo.

Funcionarios de la administración Trump han señalado que les resulta difícil imaginar una situación en la que la permanencia de Maduro en el poder sea un fin aceptable. Sin embargo, mientras Trump considera diversas opciones militares y no militares, incluyendo acciones encubiertas de la CIA, para los próximos pasos, existe una fuerte convicción dentro de la administración de que el gobierno de Maduro "no es sostenible", según un alto funcionario de la administración que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre este delicado asunto.

El funcionario agregó que Trump ha estado escuchando atentamente a su equipo de inteligencia, el cual le ha informado que las conversaciones captadas dentro de Venezuela indican una creciente ansiedad por parte de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos ante la continuación de los ataques estadounidenses. Trump, dijo el funcionario, está "muy contento y satisfecho" por el momento con el impacto de los ataques.

Mientras tanto, las peticiones de Maduro y otros allegados al líder venezolano para hablar directamente con el gobierno, transmitidas a través de diversos intermediarios y canales, parecen ser cada vez más frenéticas, afirmó el funcionario. Sin embargo, Trump no ha autorizado a ningún intermediario para hablar con Maduro en nombre del gobierno estadunidense.

La acusación alega conspiración para inundar Estados Unidos con drogas

La acusación estadunidense de 2020 acusó a Maduro, al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército venezolano durante varios años para inundar Estados Unidos de cocaína y utilizar el narcotráfico como arma contra Estados Unidos. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo.

Antes de deponer las armas como parte del acuerdo de paz de 2016, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) utilizaban regularmente la porosa región fronteriza con Venezuela como refugio y punto de cruce para los cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo o al menos la anuencia de las fuerzas de seguridad venezolanas. Los disidentes continuaron con esta actividad. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional también participa en el tráfico ilegal.

Maduro ha negado los cargos. Este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto.

Maduro ha insistido en que Estados Unidos está construyendo una falsa narrativa sobre el narcotráfico para intentar forzar su salida. Él y otros funcionarios del gobierno han citado repetidamente un informe de las Naciones Unidas que, según ellos, demuestra que los narcotraficantes intentan transportar solo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de los Soles en julio, diciendo que Maduro y sus principales aliados habían utilizado el poder del gobierno, los militares y los servicios de inteligencia venezolanos para ayudar al cártel a traficar narcóticos a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también alegaron que el cártel de Maduro dio apoyo material a la banda venezolana Tren de Aragua. y al cártel de Sinaloa, ambas entre las organizaciones que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.