Jueza desestima casos de Trump contra Comey y James por designación ilegal de fiscal

El director del FBI, James Comey, habla sobre ciberseguridad en la primera Conferencia de Ciberseguridad de Boston, en Boston College, el 8 de marzo de 2017. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – La jueza federal de Distrito, Cameron McGowan Currie desechó los casos de la venganza política del presidente Donald Trump en contra de James Comey, exdirector del FBI y Letitia James, la fiscal de Nueva York que procesó al ahora mandatario por fraude.

La decisión del juez es una bofetada al mandatario estadunidense quien ha hecho todo lo necesario abusando del poder ejecutivo que ejerce para utilizar al Departamento de Justicia en contra de quienes lo investigaron y procesaron luego de perder la Casa Blanca contra Joe Biden.

McGowan determinó que fue ilegal la decisión de nombrar a Lindsey Halligan como fiscal de los casos contra Comey y James por lo que los delitos que les imputó se tienen que desechar e incluso prohibió al Departamento de Justicia encausarlos nuevamente.

Pese al fallo del juez McGowan Currie, el Departamento de Justicia a nombre de Trump, tiene la prerrogativa de apelar la decisión porque el mandatario tiene la firme determinación de hacer lo que sea necesario para llevar a cabo su venganza política.

Desde el anuncio de la designación de Halligan como fiscal especial a cargo del caso Comey y James se especuló que el proceso tenía fallas de origen y que además el proceso no fue presentado abierta y transparentemente a un gran jurado para avalar los encausamientos.

Las acusaciones del Departamento de Justicia que recoge las denuncias de Trump para el caso de la fiscal neoyorquina sostienen que ella utilizó el poder judicial con prejuicio en la investigación por fraude de la que fue declarado culpable y fue sentenciado el actual presidente.

Varios medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post y The New York Times habían adelantado la inexperiencia de Halligan con detrimento para los intereses políticos de Trump, amén de sostener que en un juicio los cargos imputados eran insostenibles.

La venganza de Trump en contra del exdirector del FBI se sostiene por las investigaciones que se ordenaron y llevaron a cabo sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales y favor del actual presidente de los Estados Unidos.

La victoria de Comey y James sobre Trump también se sustenta en que el juez de distrito con sede en Carolina del Sur, en su fallo marcó que además de la ilegalidad en la designación de Halligan como fiscal especial, los cargos fueron estipulados con errores jurídicos graves.