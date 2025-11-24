Mujer tailandesa despierta en su ataúd minutos antes de ser cremada (Video)

En esta foto del domingo 23 de noviembre de 2025, un equipo de rescate transporta a una anciana, hallada con vida tras ser considerada muerta, a un hospital local antes de su cremación programada en el templo Wat Rat Prakhong Tham, provincia de Nonthaburi, Tailandia. . Foto: Wat Rat Prakhong Tham vía AP

BANGKOK (AP).- Una mujer en Tailandia sorprendió al personal de un templo cuando comenzó a moverse en su ataúd luego de ser llevado para la cremación.

Wat Rat Prakhong Tham, un templo budista en la provincia de Nonthaburi en las afueras de Bangkok, publicó un video en su página de Facebook, que muestra a una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo levemente los brazos y la cabeza, dejando al personal del templo desconcertado.

Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo, dijo a The Associated Press este día que el hermano de la mujer de 65 años la llevó desde la provincia de Phitsanulok para ser incinerada.

Dijo que oyeron un leve golpe que venía del ataúd.

“Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron”, dijo. “La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando”.

Según Pairat, el hermano dijo que su hermana había estado postrada en cama durante unos dos años, cuando su salud se deterioró y dejó de responder, aparentemente dejando de respirar hace dos días. El hermano la colocó en un ataúd y emprendió el viaje de 500 kilómetros hasta un hospital en Bangkok, donde la mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos.

Una mujer estaba a punto de ser cremada cuando comenzó a moverse, por lo que fue llevada a un hospital cercano.



El hospital se negó a aceptar la oferta del hermano por carecer de un certificado de defunción oficial, dijo Pairat. Su templo ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hermano se puso en contacto con ellos el domingo, pero también fue rechazado por la falta del documento.

El administrador del templo dijo que mientras explicaba cómo obtener un certificado de defunción, oyeron que golpeaban el ataúd desde adentro. La evaluaron y la enviaron a un hospital cercano.

El abad dijo que el templo cubriría sus gastos médicos, según Pairat.