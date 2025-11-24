Volcán entra en erupción en norte de Etiopía; arroja cenizas hacia Yemen y Omán

U grupo de personas observa la columna de cenizas de una erupción del volcán Hayli Gubbi, en la región de Afar, Etiopía. Foto: AP

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Un volcán que había estado inactivo durante mucho tiempo entró en erupción en el norte de Etiopía durante el fin de semana, enviando columnas de ceniza a través del Mar Rojo hacia Yemen y Omán.

El volcán Hayli Gubbi, en la región de Afar de Etiopía, entró en erupción el domingo por la mañana, dejando al pueblo vecino de Afdera cubierto de polvo.

Mohammed Seid, un administrador local, afirmó que no hubo víctimas, pero que la erupción podría tener implicaciones económicas para la comunidad local de pastores de ganado.

Seid comentó a The Associated Press que no había registros previos de una erupción del volcán Hayli Gubbi y que teme por los medios de vida de los residentes.

"Aunque no se han perdido vidas humanas ni ganado hasta ahora, muchos pueblos han quedado cubiertos de ceniza y, como resultado, sus animales tienen poco que comer", expresó.

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa, en Francia, también reportó la erupción, la cual detectó en imágenes satelitales.

La región de Afar es propensa a los sismos y un residente, Ahmed Abdela, afirmó que escuchó un estruendo y lo que describió como una onda de choque.

"Se sintió como si de repente hubieran lanzado una bomba con humo y ceniza", señaló.

El pueblo cerca del desierto de Danakil, que es una atracción turística, seguía cubierto de ceniza el lunes y los turistas y guías que se dirigían al desierto quedaron varados en el pueblo, según Abdela.

Las autoridades locales compartieron fotos y videos de una imponente columna de ceniza que se elevaba desde el volcán.