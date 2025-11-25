Condenan a 28 años de prisión a hermano del expresidente Álvaro Uribe por apoyar a paramilitares. Foto: AP

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Un hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado este día a 28 años de prisión por su presunto papel en un grupo paramilitar ilegal vinculado a cientos de asesinatos durante el apogeo de la guerra civil de Colombia.

Los fiscales dijeron que en la década de 1990 Santiago Uribe respaldó a un grupo conocido como Los 12 Apóstoles, que ha sido vinculado a al menos 300 asesinatos y decenas de desapariciones forzadas.

El grupo fue creado para proteger a los ganaderos de la provincia colombiana de Antioquia de los ataques de guerrilleros de izquierda que secuestraban y extorsionaban a dueños de negocios, incluido el padre de Uribe, quien fue asesinado en 1983 durante un fallido intento de secuestro.

Santiago Uribe, ahora de 68 años y criador de caballos, ha negado vínculos con organizaciones criminales.

Este día, un panel de tres jueces de su provincia natal, Antioquia, lo declaró culpable de homicidio y asociación ilícita agravada. Su defensa afirmó que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

El fallo se produce apenas unas semanas después de que un tribunal de Bogotá anuló una sentencia de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe.

El líder conservador fue condenado por soborno y manipulación de testigos en agosto por un juez de Bogotá, después de que un senador acusara a Uribe de intentar manipular a testigos que habían colaborado en una investigación sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En octubre, un tribunal de apelaciones dictaminó que las pruebas utilizadas en el juicio inicial contra Uribe no eran concluyentes y que la sentencia en su contra se basaba en premisas imprecisas. El senador Iván Cepeda, legislador que dirigió la investigación contra Uribe, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Colombia.

Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010. Durante su administración, Colombia fortaleció sus vínculos militares con Estados Unidos, y el ejército nacional obtuvo victorias cruciales contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que varios de sus líderes fueron asesinados. Tras una serie de duras derrotas, los rebeldes iniciaron conversaciones de paz que culminaron con el desarme del grupo en 2016.

Los partidarios de Uribe atribuyen al ex presidente la mejora de la seguridad en Colombia, mientras que los críticos dicen que hizo la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos, que incluyeron alianzas entre los militares y escuadrones de la muerte de derecha.

Uribe declaró el martes en la red social X que lamentaba profundamente la condena de su hermano. "Que Dios nos ayude", escribió Uribe.

El expresidente es ahora uno de los principales líderes del movimiento conservador de Colombia y uno de los críticos más acérrimos del actual presidente del país, Gustavo Petro.