Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Municipal del Sur de Bangkok dictó una orden de arresto contra la conocida empresaria transgénero Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, de 46 años, por no presentarse a la audiencia en la que se iba a leer la sentencia en su contra por un presunto delito de fraude.

Anne Jakkaphong, quien saltó a la fama internacional al adquirir la Organización Miss Universo en 2022, está acusada, junto con su compañía JKN Global Group Public Company Limited, de engañar al inversionista Raweewat Maschamadol para que comprara bonos por valor de 30 millones de baht tailandeses (aproximadamente 880 mil dólares) entre 2022 y 2023, ocultando la verdadera situación financiera de la empresa.

Este caso se suma a las dificultades financieras que atraviesa JKN Global Group desde 2023, cuando la compañía entró en un proceso de rehabilitación empresarial tras no poder hacer frente al pago de bonos por 3 mil 400 millones de baht.

Fuentes judiciales y policiales indican que Anne Jakkaphong no ha sido localizada en ninguno de sus domicilios conocidos en Tailandia y que podría haber abandonado el país.

Medios tailandeses han especulado, sin confirmación oficial, que la empresaria habría viajado a México en las últimas semanas.

A pesar de la crisis, JKN mantuvo la propiedad mayoritaria de Miss Universo hasta octubre de 2024, cuando vendió el 50 % de las acciones al grupo mexicano Legacy Holding, liderado por Raúl Rocha Cantú, conservando Anne el otro 50 % a título personal.