Lluvias invernales en Gaza traen nueva miseria para los palestinos

Niños palestinos caminan entre lodo en una zona de tiendas de campaña, luego de una fuerte lluvia en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 25 de noviembre de 2025. Foto: AP

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Niños y familias en Gaza sacaron agua lodosa de sus tiendas el martes, tratando de proteger las pocas pertenencias que quedan después de dos años de guerra.

Las fuertes lluvias invernales han dejado a los palestinos desplazados chapoteando en agua que les llega a los tobillos, y culpando tanto a Israel como a Hamás por la miseria que persiste a pesar del cese del fuego.

Todas las tiendas fueron destruidas”, afirmó Assmaa Fayad en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, cuyo refugio fue dañado en el último aguacero del martes. “¿Dónde está Hamás? ¿Dónde están las personas para ver esta lluvia y cómo nuestros niños se están ahogando?”.

“Todos los esfuerzos del mundo para aliviar el desastre han fracasado debido al asedio israelí”, dijo por su parte en Telegram el portavoz de Hamás, Hazem Qassem.

Las organizaciones de ayuda temen que los lluviosos meses de invierno empeoren la situación, mientras persiste la escasez de suministros humanitarios. Están batallando para mitigar las inundaciones y restaurar la infraestructura devastada por los combates.

Casi todos los más de 2 millones de habitantes de Gaza se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra. La mayoría ha estado viviendo en tiendas o refugios, algunos de ellos construidos sobre casas destruidas, sin instalaciones de saneamiento adecuadas. Para los baños, dependen de fosas de aguas negras cavadas cerca de las tiendas que se desbordan con las fuertes lluvias.

Colchones empapados por la lluvia

Reham al-Hilu fue una de las personas que evaluó los daños en Deir al-Balah, una de las áreas más afectadas por las lluvias. Su refugio de madera y metal colapsó durante la noche, y dijo que resultó herida en la cabeza.

“El agua de lluvia inundó los colchones”, expresó. “Como pueden ver, todo está empapado: la ropa, todo, y mis hijos están todos mojados”.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas dijo la semana pasada que las lluvias han dañado al menos 13.000 tiendas como la de al-Hilu, y “destruyeron el poco refugio y pertenencias que miles de palestinos en Gaza tenían”.

La oficina dijo que las organizaciones de ayuda habían comenzado a prepararse para el invierno en octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, transportando materiales como tiendas de campaña invernales a Gaza.

Pero la oficina dijo que los esfuerzos se han visto obstaculizados por la lenta entrada de ayuda. Indicó que las entregas al territorio siguen “severamente restringidas por las autoridades israelíes en cuanto a la entrada de suministros de refugio”.

El organismo de defensa israelí responsable de la entrada de ayuda, COGAT, ha dicho que está trabajando para traer más suministros de invierno. No hizo comentarios el martes.

A pesar de eso, los grupos de ayuda pudieron distribuir más de 3.600 tiendas, 129.000 lonas y 87.000 mantas a principios de este mes, informó la oficina de la ONU.

Carreteras se convierten en ríos

Las carreteras en Deir al-Balah se convirtieron en ríos poco profundos de agua turbia. Un hombre cruzó cargando a una hija pequeña en cada brazo.

Algunas familias se arrodillaron en el suelo, tratando de absorber el agua con trozos de tela.

Aunque los combates diarios han cesado en Gaza, Israel continúa atacando partes del territorio en respuesta a lo que dice son violaciones por parte de Hamás. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar las condiciones del alto el fuego.

Y muchos palestinos desplazados permanecen hacinados en la mitad áspera del territorio de Gaza que las fuerzas israelíes no controlan.