Trump planea revisar todos los refugiados admitidos en EU durante la presidencia de Biden

El presidente Donald Trump en el jardín sur de la Casa Blanca, el sábado 22 de noviembre de 2025, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump planea llevar a cabo una revisión de todos los refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, de acuerdo con un memorando al que The Associated Press tuvo acceso el lunes, en lo que representa el más reciente golpe contra un programa que durante décadas ha dado la bienvenida a personas que huyen de la guerra y la persecución.

Es probable que la revisión genere miedo y confusión entre los casi 200 mil refugiados que llegaron a Estados Unidos durante ese período. La medida probablemente será impugnada por grupos activistas, algunos de los cuales aseguraron que la iniciativa era parte del "trato frío" que ha dado el gobierno a las personas que intentan construir una nueva vida en territorio estadounidense.

El memorando —que lleva la firma del director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, y está fechado el 21 de noviembre— señala que durante los años del gobierno de Joe Biden se dio prioridad a la "rapidez" y a la "cantidad" por encima de la "evaluación y verificación detallada", lo que justificaba una revisión a fondo y una "nueva entrevista de todos los refugiados admitidos desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025".

Según el memo, dentro de los próximos tres meses se producirá una lista de personas que serán entrevistadas nuevamente.

Los defensores del programa de refugiados afirman que los refugiados suelen pasar por muchos más filtros que el resto de las personas que llegan a Estados Unidos y que a menudo esperan años para poder entrar al país.

El memo también suspendió de inmediato la aprobación de tarjetas de residencia para los refugiados que llegaron al país durante el período mencionado.

Si la agencia determina que una persona no debió ser elegible para ingresar al país como refugiado, esta persona "no tiene derecho a apelar", según el memo. Aunque. si se les inicia un proceso de deportación y son enviados a un tribunal inmigración, entonces podrán presentar allí su caso. El memo también indica que se revisará incluso a aquellos que ya han recibido su tarjeta de residencia.

"USCIS está listo para aplicar la ley y garantizar que no se abuse del programa de refugiados", escribió Edlow.

Las personas que fueron admitidas en Estados Unidos como refugiados están obligadas a solicitar una tarjeta de residencia un año después de llegar al país y, por lo general, pueden solicitar la ciudadanía cinco años después de eso.

Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no respondieron de momento a solicitudes en busca de comentarios.

Las medidas descritas en el memo son las más recientes en apuntar al programa de refugiados, que fue suspendido por parte del gobierno a principios de este año y sobre el cual estableció posteriormente un límite de 7.500 ingresos, en su mayoría de sudafricanos blancos —un mínimo histórico de refugiados desde la creación del programa en 1980. El gobierno federal ha intensificado de manera más amplia sus restricciones de inmigración como parte de su promesa de aumentar las deportaciones de inmigrantes que se encuentran sin autorización legal en el país.

El gobierno de Joe Biden admitió a 185.640 refugiados entre octubre de 2021 y septiembre de 2024. Las admisiones de refugiados superaron las 100.000 el año pasado, la mayoría de ellos provenientes de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.

Los defensores de los derechos de los refugiados criticaron de inmediato la medida, asegurando que provocará un nuevo trauma en personas que ya se han visto obligadas a pasar por un extenso proceso de verificación para poder llegar a Estados Unidos en primer lugar.

"Este plan es sorprendentemente mal concebido", dijo Naomi Steinberg, vicepresidenta de políticas y defensa para Estados Unidos de HIAS, una agencia de reasentamiento de refugiados. "Este es el punto más bajo en el trato consistentemente frío del gobierno hacia las personas que ya construyen nuevas vidas y enriquecen a las comunidades en donde han formado sus hogares".

USCIS anticipa tener una lista de prioridades para nuevas entrevistas dentro de 90 días, escribió Edlow. Su redacción indica una revisión rigurosa de por qué se les otorgó el estatus de refugiados en primer lugar.

"El testimonio incluirá, pero no se limitará a, las circunstancias que establecen una persecución pasada o un temor bien fundado para los refugiados y cualquier otra posible inadmisibilidad", escribió.

Sharif Aly, presidente del grupo de defensa International Refugee Assistance Project (IRAP por sus iniciales en inglés), criticó el lunes la medida en un comunicado, asegurando que los refugiados ya son “los inmigrantes que pasan por más filtros en Estados Unidos”.

"Además de la enorme crueldad, esta tarea también sería un enorme desperdicio de recursos gubernamentales para revisar y entrevistar nuevamente a 200.000 personas que han estado viviendo pacíficamente en nuestras comunidades durante años", dijo Aly.

El IRAP forma parte actualmente de una demanda que tiene como objetivo anular la suspensión de admisiones de refugiados por parte del gobierno.