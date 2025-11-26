Arde complejo residencial en Hong Kong; hay al menos 36 muertos

Desalojo. Bomberos trabajan para extinguir un incendio que se desató en Wang Fuk Court, una propiedad residencial en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong. Foto: AP Foto/Chan Long Hei

HONG KONG (AP) — El incendio más mortífero en Hong Kong en años ardió hasta altas horas de la noche del miércoles, mientras el líder de la ciudad confirmó que al menos 36 personas, incluido un bombero, habían muerto y otras 279 personas están desaparecidas.

Cientos de residentes fueron evacuados cuando el incendio se propagó por siete edificios de apartamentos de gran altura en un complejo habitacional en el distrito de Tai Po, un suburbio en los Nuevos Territorios. Al menos otras 29 personas permanecían hospitalizadas.

“La policía y el Departamento de Servicios de Bomberos ya han establecido un equipo de investigación dedicado para investigar la causa del incendio”, manifestó John Lee, el jefe ejecutivo de Hong Kong.

Dijo que el incendio estaba "bajo control" poco después de la medianoche.

El líder chino Xi Jinping expresó el miércoles sus condolencias por la muerte del bombero y extendió sus simpatías a las familias de las víctimas, según informó la emisora estatal CCTV. También pidió que se hagan todos los esfuerzos posibles para minimizar las bajas y las pérdidas.

Los registros muestran que el complejo habitacional constaba de ocho bloques con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas, incluidas muchas personas mayores. El complejo habitacional fue construido en la década de 1980 y recientemente ha estado sometido a una importante renovación.

Los bomberos indicaron que las altas temperaturas en el lugar dificultaban las operaciones de rescate. No se sabe por ahora cómo comenzó el incendio, pero las autoridades indicaron que el fuego comenzó en el andamiaje externo de uno de los edificios, una torre de 32 pisos, y luego se extendió al interior y a bloques cercanos, probablemente instigado por el viento.

El fuego produjo una columna de llamas y denso humo mientras se propagaba rápidamente por el andamiaje de bambú y la red de construcción instalada alrededor de la parte exterior de los edificios. Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales.

Varios edificios cercanos se incendiaron, con llamas brillantes y humo saliendo de las ventanas al caer la noche. Las autoridades dijeron que se desplegaron cientos de bomberos, policías y paramédicos. Los bomberos dirigieron chorros de agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones equipados con escaleras.

El incendio comenzó a media tarde, y después del anochecer, las autoridades lo elevaron a un nivel de alarma 5, el de mayor gravedad. Las autoridades dijeron que las condiciones seguían siendo muy difíciles para los bomberos.

“Los escombros y el andamiaje de los edificios afectados están cayendo”, señaló Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos (Operaciones). “La temperatura dentro de los edificios en cuestión es muy alta. Es difícil para nosotros entrar al edificio y subir para realizar operaciones de extinción de incendios y rescate”.

El departamento apuntó que recibió “numerosas” llamadas solicitando asistencia. Sostuvo que algunos residentes seguían atrapados hasta la noche del miércoles.

Los bomberos desplegaron más de 140 camiones de bomberos y más de 60 ambulancias en el lugar.

Entre los muertos se encontraba un bombero de 37 años y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Las autoridades del distrito en Tai Po han abierto refugios temporales para las personas que quedaron sin hogar por el incendio.

“He dejado de pensar en mi propiedad”, declaró a TVB un residente que solo proporcionó su apellido, Wu. “Verla arder así fue realmente frustrante”.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamiaje de bambú es una vista común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

El incendio es el más mortífero en Hong Kong en años. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas y también fue clasificado como de nivel 5.