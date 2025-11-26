Asesinan en emboscada a DELAROSA, cantante e influencer latina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga el homicidio de María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, una cantante puertorriqueña de 22 años, ocurrida el 22 de noviembre en el barrio de Northridge. El incidente, descrito como un tiroteo tipo emboscada, ha dejado a la comunidad artística latina en duelo y resalta la persistencia de la violencia armada en la ciudad.

El ataque tuvo lugar alrededor de la 1:25 am en la calle Bryant, cerca de la avenida Tampa. De la Rosa viajaba como copiloto en un vehículo estacionado cuando dos individuos se acercaron y dispararon múltiples veces contra el automóvil.

La víctima recibió heridas de bala y fue transportada a un hospital cercano, donde falleció pese a la atención médica. Sus dos acompañantes no sufrieron lesiones graves, de acuerdo con un comunicado oficial del LAPD emitido el 23 de noviembre.

María de la Rosa, originaria de Puerto Rico y residente en Los Ángeles, era una artista emergente en el género urbano y pop latino. En 2024, firmó un contrato con Warner Music Latina, y su sencillo debut "No Me Llames", lanzado en agosto de 2025, acumuló reproducciones en plataformas digitales.

Datos del Gun Violence Archive refieren que hasta noviembre de 2025 se han registrado 13 mil 308 homicidios y muertes no intencionales relacionadas con armas de fuego en todo Estados Unidos.

En Los Ángeles, las estadísticas muestran una reducción del 14% en homicidios durante el período 2024-2025, con un descenso del 19% en víctimas de tiroteos, de acuerdo con reportes del condado de Los Ángeles.