Matan cerca de la Casa Blanca a dos soldados de la Guardia Nacional de EU

WASHINGTON (AP) — Dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados el miércoles cerca de la Casa Blanca han muerto, dijo el gobernador Patrick Morrisey en redes sociales.

"Estamos en contacto continuo con funcionarios federales mientras continúa la investigación", añadió.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también fue baleado y tiene heridas que no se consideran potencialmente mortales, según un funcionario policial que no está autorizado para discutir el asunto públicamente y que habló con AP bajo condición de anonimato.

Un miembro de la Guardia Nacional recibió un disparo en la cabeza, según una persona familiarizada con los detalles del incidente que habló con AP bajo condición de anonimato.

El tiroteo ocurrió en la esquina de las calles 17 y H, en el cuadrante noroeste de la ciudad, aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca.

Los socorristas transportaron a los tres a un hospital, según Vito Maggiolo, el oficial de información pública de los Servicios de Bomberos y Emergencias de DC. La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que respondieron al incidente tras los reportes del tiroteo. El Departamento de Policía Metropolitana también dijo que estaba en el lugar.

Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en el lugar, mientras que las tropas de la Guardia Nacional hacían guardia cerca. Al menos un helicóptero aterrizó en el complejo de monumentos National Mall.

El presidente Donald Trump, quien está en Florida, advirtió en un comunicado en redes sociales que el "animal" que disparó contra los efectivos "pagará un precio muy alto".

"Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, y a todos nuestros militares y policías. Estas son verdaderamente grandes personas", escribió Trump en Truth Social . "Yo , como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la oficina de la Presidencia, estamos con ustedes".

La presencia de la Guardia Nacional en la capital de la nación ha sido un tema polémico durante meses, alimentando una batalla judicial y un debate de política pública más amplio sobre el uso de las fuerzas armadas por parte del gobierno federal para combatir lo que los funcionarios describen como un problema de delincuencia fuera de control.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribió en redes sociales que estaba "monitoreando de cerca" el tiroteo y que su "corazón se rompe por las víctimas de este horrible tiroteo".

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que el gobierno local estaba monitoreando activamente la situación. Bowser había pasado la mañana en un evento de Acción de Gracias en el Centro de Convenciones y luego realizó una conferencia de prensa para explicar por qué no se postularía para la reelección.

Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

Los soldados han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en retenes en caminos y también han sido asignados a la recolección de basura y a la vigilancia de eventos deportivos.

La semana pasada, un juez federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden por 21 días para permitir que el gobierno federal tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.