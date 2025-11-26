Mueren 13 personas por incendio en complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong

Bomberos trabajan para extinguir un incendio que se desató en Wang Fuk Court, una propiedad residencial en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de Hong Kong. Foto: AP

HONG KONG (AP) — Un incendio se propagó por siete edificios de apartamentos en un complejo habitacional de Hong Kong, provocando la muerte de 13 personas y dejando atrapadas a varias más en el peor incendio de la ciudad en años.

Nueve personas fueron declaradas muertas en el lugar, y posteriormente se confirmó el fallecimiento de otras cuatro que fueron trasladadas a un hospital, dijeron las autoridades a los periodistas. Al menos 15 personas más resultaron heridas y alrededor de 700 han sido evacuadas a refugios temporales.

El feroz incendio produjo una columna de llamas y denso humo mientras se propagaba rápidamente por el andamiaje de bambú y la red de construcción instalada alrededor de la parte exterior del complejo habitacional, situado en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios. Los registros muestran que el complejo habitacional constaba de ocho bloques con casi 2.000 apartamentos que albergaban a unas 4.800 personas.

En un video del lugar se muestran varios edificios cercanos en llamas, mientras el fuego y el humo salían de muchas de las ventanas de los apartamentos al caer la noche. Se desplegaron cientos de bomberos, policías y paramédicos, informaron las autoridades, y en el video puede verse a los bomberos dirigiendo chorros de agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones equipados con escaleras.

El incendio comenzó a media tarde, y después del anochecer, las autoridades lo elevaron a un nivel de alarma 5, el de mayor gravedad. Seguía ardiendo hasta altas horas de la noche, y las autoridades dijeron que las condiciones seguían siendo muy difíciles para los bomberos.

“Los escombros y el andamiaje de los edificios afectados están cayendo”, señaló Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos (Operaciones) . “La temperatura dentro de los edificios en cuestión es muy alta. Es difícil para nosotros entrar al edificio y subir para realizar operaciones de extinción de incendios y rescate”.

Hasta el momento, se ignora cuál fue la causa del incendio. Las autoridades indicaron que el fuego comenzó en el andamiaje externo de uno de los edificios y luego se extendió al interior de este y a bloques cercanos, probablemente instigado por las condiciones ventosas. El departamento apuntó que recibió “numerosas” llamadas solicitando asistencia y algunos residentes seguían atrapados hasta la noche del miércoles.

Los bomberos desplegaron 128 camiones de bomberos y 57 ambulancias en el lugar.

Entre los muertos se encontraba un bombero y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

El líder chino Xi Jinping expresó el miércoles sus condolencias al bombero fallecido y extendió sus simpatías a las familias de las víctimas, según informó la emisora estatal CCTV. También pidió que se hagan todos los esfuerzos posibles para minimizar las bajas y las pérdidas.

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo del Distrito de Taipo, dijo el miércoles por la mañana a la estación de televisión local TVB que al parecer la mayoría de los residentes atrapados en el incendio eran personas mayores.

Las autoridades del distrito en Tai Po han abierto refugios temporales para las personas que quedaron sin hogar por el incendio.

“He dejado de pensar en mi propiedad”, declaró a TVB un residente que solo proporcionó su apellido, Wu. “Verla arder así fue realmente frustrante”.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamiaje de bambú es una vista común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

El incendio es el más mortífero en Hong Kong en años. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas y también fue clasificado como de nivel 5.