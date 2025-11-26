Trump insulta a adversarios políticos en ceremonia de pavos de Acción de Gracias

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump al lado de un pavo ceremonial en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington . Foto: AP / Julia Demaree Nikhinson

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump no trajo mucho ánimo festivo el martes al otorgar indultos ceremoniales a dos pavos de Acción de Gracias, repartiendo más insultos que buena voluntad en el ritual tradicional de la Casa Blanca.

Bromeó sobre enviar a los pavos a una notoria prisión en El Salvador donde Estados Unidos ha enviado a migrantes deportados. Dijo que las aves deberían llamarse Chuck y Nancy, en honor a los destacados demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero "nunca perdonaría a esas personas".

Trump afirmó que los indultos a pavos del año pasado, emitidos por el presidente Joe Biden, eran inválidos porque usó un autógrafo automático. "¿Dónde está Hunter?" dijo, sugiriendo que el hijo de su predecesor podría enfrentar nuevamente problemas legales.

Y todo eso antes de que Trump mencionara al gobernador de Illinois J.B. Pritzker, un demócrata que ha resistido los planes de la Casa Blanca para desplegar la Guardia Nacional en Chicago.

Trump dijo que tenía un chiste preparado sobre Pritzker, pero "me niego a hablar sobre el hecho de que es un gordo asqueroso. No lo menciono".

Hubo algunas risas entre la audiencia, que estaba sentada bajo cielos nublados y una llovizna intermitente en el patio del Jardín de Rosas.

Trump finalmente se ocupó del asunto en cuestión, que era indultar a los pavos Gobble y Waddle. Ambos se salvaron de la mesa de la cena, pero solo uno fue el centro de atención.

"Gobble, solo quiero decirte esto, muy importante: Por la presente te otorgo un indulto incondicional", declaró Trump. La pasó la mano sobre las plumas, diciendo: "¿Quién querría dañar a este hermoso pájaro?"

Waddle había sido visto anteriormente en la sala de prensa de la Casa Blanca.

"Waddle, ¿quieres hacer un sonido?" preguntó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El pavo cumplió.

"¡Muy bien, ateniéndose a su mensaje!" dijo Leavitt.

Trump utilizó parte de sus comentarios ceremoniales para insistir en que el precio de las comidas de Acción de Gracias estaba bajando bajo su liderazgo, lo cual no es cierto. Algunas investigaciones indican que las cenas festivas podrían costar más este año, un recordatorio de la frustración persistente con la inflación.

El presidente planea volar a su resort privado en Florida más tarde el martes, un interludio festivo durante lo que ha sido un capítulo turbulento e incierto de su segundo mandato.

Trump está luchando por avanzar en un plan para poner fin a la invasión rusa de Ucrania después de que una versión anterior enfrentara críticas rápidas de los aliados europeos e incluso de algunos republicanos. El ejército de Estados Unidos también está preparado para apuntar a Venezuela con ataques militares, como parte de una operación antidrogas que podría desestabilizar finalmente el liderazgo del país.

En Washington, Trump enfrenta la posibilidad de una coalición republicana fragmentada antes de las elecciones de mitad de período del próximo año, que determinarán el control del Congreso. Algunos miembros de su partido ya dieron el paso inusual de enojar al presidente al impulsar con éxito una legislación para obligar al Departamento de Justicia a difundir más documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Trump enfrentó un revés en la corte esta semana cuando un juez federal desestimó los casos contra James Comey y Letitia James, dos adversarios políticos contra los cuales el mandatario buscaba venganza.

Comey, un exdirector del FBI a quien Trump despidió durante su primer mandato, fue acusado de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso. James, la fiscal general de Nueva York que investigó al presidente entre sus dos mandatos, fue acusada de fraude hipotecario.

Ambos se declararon inocentes y calificaron los procesos de políticamente motivados, señalando las demandas públicas de Trump al Departamento de Justicia para que castigara a sus enemigos.

El juez tomó la determinación al determinar que la fiscal, otrora abogada personal de Trump, había sido designada ilegalmente. Sin embargo, la decisión se tomó sin prejuicio, por lo que el Departamento de Justicia podría intentar nuevamente procesar a Comey y James.

La Casa Blanca sigue abierta para visitas turísticas. Sin embargo, a pesar de la llegada de un árbol de Navidad en un carruaje tirado por caballos el lunes, la residencia presidencial será muy diferente este año.

La decisión de Trump de demoler el ala este del edificio para hacer espacio para un nuevo salón de baile ha convertido parte de los terrenos de la Casa Blanca en un sitio de construcción.