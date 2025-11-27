Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté "alerta" para defender a Venezuela

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este jueves a la Fuerza Aérea que esté "alerta" para defender a Venezuela en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en el país latinoamericano.

Maduro resaltó que "no hay amenaza ni agresión que atemorice" a Venezuela antes las acciones de las "fuerzas extranjeras imperialistas", que "amenazan continuamente con alterar la paz" en la región caribeña "bajo falsos y extravagantes argumentos".

"Si la historia lo exigiera, que nos declaráramos una república en armas, otra vez la historia nos vería levantarnos con el estandarte sagrado de Miranda, de Bolívar: el amarillo, el azul, el rojo, las ocho estrellas, radiantes y victoriosas", destacó.

Las especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela se producen tras el despliegue de efectivos en la región con vistas a combatir el narcotráfico y tras designar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, al frente del cual Washington sitúa a Maduro.

En las últimas horas cientos de vuelos internacionales han sido cancelados después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aeronaves que sobrevuelen el país latinoamericano para que extremen la precaución.

Las autoridades venezolanas revocaron el miércoles las concesiones de seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos". La aerolínea española anunció el pasado sábado la paralización de sus operaciones tras el aviso de la FAA.