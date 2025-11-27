Soldados de Guinea-Bisáu anuncian a líder de junta, consolidando su golpe tras elección presidencial

Dinis N'Tchama, portavoz militar de Guinea Bisáu, en la capital Bisáu, el 26 de noviembre del 2025. Foto: AP

BISÁU, Guinea-Bisáu (AP) — Soldados en Guinea-Bisáu anunciaron el jueves un nuevo líder de la junta para el país, consolidando una toma de poder por la fuerza que comenzó después de las elecciones presidenciales del país.

El alto mando militar nombró al general Horta Inta-A como jefe del gobierno militar, que supervisará un período de transición de un año, según una declaración anunciada en la televisión estatal.

“La incapacidad de los actores políticos para frenar el deterioro del clima político finalmente provocó la intervención de las fuerzas armadas”, dijo Inta-A, quien era el jefe del Estado Mayor del ejército hasta el golpe y un aliado cercano del depuesto presidente Umaro Sissoco Embaló.

El paradero de Embaló sigue siendo desconocido el jueves. Él dijo a los medios franceses el miércoles que fue arrestado por soldados cuando se escuchaban disparos cerca del palacio presidencial.

Por su parte, la oposición alegó que Embaló había fabricado el golpe para evitar una derrota en las elecciones presidenciales del domingo, que fue muy disputada.

El golpe militar y el presunto arresto de Embaló fueron "fabricados" para interrumpir el anuncio de los resultados electorales, programado para el jueves, afirmó su rival Fernando Dias, quien, al igual que Embaló, afirmó haber ganado la votación.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de Dias, miembro del Partido de Renovación Social.

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, de la oposición, y Dias instaron a la población a protestar contra el golpe de Estado y exigir la publicación de los resultados electorales. Pero en la mañana del jueves, la capital, Bisáu, parecía operar con normalidad y los negocios y el transporte público se reanudaban de forma gradual.

El último en una serie de golpes

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido una sucesión de golpes de Estado e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluido un intento de golpe en octubre. El país de 2,2 millones de habitantes es conocido como un punto de tránsito para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha avivado sus crisis políticas.

El golpe reportado es el más reciente de una oleada de tomas militares en África Occidental, donde la democracia ha enfrentado desafíos recientes por elecciones disputadas que, según los analistas, podrían envalentonar a los militares.

El miércoles se oyeron disparos en la ciudad principal de Bisáu, apenas unos días después de las tensas elecciones presidenciales, que tanto Embaló como Dias afirmaron haber ganado.

En una escena que se ha vuelto familiar en la región, varios militares aparecieron en la televisión estatal y afirmaron haber tomado el poder. Embaló, quien buscaba un inusual segundo mandato, luego dijo a los medios franceses que había sido arrestado y la oficina de la comisión electoral estaba sellada.

Dias, de 47 años, dijo en su video que escapó de la custodia "por una puerta trasera" después de los reportes de que había sido arrestado por soldados. Prometió luchar.

“Umaro perdió las elecciones, y en lugar de aceptar el resultado, fabricó un golpe de Estado”, dijo Dias. “Una vez más, hemos sido el objetivo de un falso golpe de Estado. Nos liberaremos”.

Las elecciones de esta semana se llevaron a cabo en un momento crítico para el país africano, ya que Embaló, un exgeneral del ejército de 53 años, enfrentaba una crisis de legitimidad. La oposición afirmó que su mandato había expirado hace tiempo y se negó a reconocerlo como presidente.

Los militares que anunciaron que habían depuesto al presidente citaron el “descubrimiento de un plan en curso... para manipular los resultados electorales", según un portavoz, Dinis N’Tchama, quien apareció flanqueado por otros durante la declaración televisada.

“El plan fue establecido por algunos políticos nacionales con la participación de un conocido narcotraficante, y ciudadanos tanto locales como extranjeros”, dijo N’Tchama.

Varios organismos internacionales y países han condenado el golpe reportado y las Naciones Unidas dijeron que estaban siguiendo la situación “con profunda preocupación”.