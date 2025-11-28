Las muertes por sarampión caen un 88% desde 2000, pero los casos aumentan, alerta OMS. Foto: Cuartoscuro

GINEBRA (apro).- Los esfuerzos mundiales de inmunización han reducido en un 88% las muertes por sarampión entre 2000 y 2024, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde el año 2000, la vacuna contra el sarampión ha salvado casi 59 millones de vidas.

No obstante, dijo la OMS rueda de prensa, se estima que 95.000 personas —en su mayoría niños menores de 5 años— murieron por sarampión en 2024. Aunque esta cifra se encuentra entre las más bajas registradas desde 2000, cada muerte por una enfermedad prevenible mediante una vacuna eficaz y de bajo costo “resulta inaceptable”.

A pesar del descenso en la mortalidad, los casos están aumentando en todo el mundo. En 2024 se produjeron unos 11 millones de infecciones, casi 800 mil más que en 2019, antes de la pandemia, advierte el organismo de salud de la ONU con sede en Ginebra,Suiza.

“El sarampión es el virus más contagioso del mundo, y estos datos vuelven a mostrar cómo aprovecha cualquier brecha en nuestras defensas colectivas”, afirmó Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“El sarampión no respeta fronteras, pero cuando todos los niños están vacunados, pueden evitarse brotes costosos, salvar vidas y eliminar la enfermedad en países enteros”, agregó.

En 2024, los casos aumentaron un 86% en la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, un 47% en Europa y un 42% en Asia Sudoriental, en comparación con 2019. Destaca la Región de África, donde los casos disminuyeron un 40% y las muertes un 50%, en parte gracias al aumento de la cobertura de vacunación.

Aunque los repuntes recientes se dan principalmente en países donde la nutrición y la atención sanitaria reducen el riesgo de muerte, quienes contraen la enfermedad siguen expuestos a complicaciones graves y de por vida, como ceguera, neumonía y encefalitis.

Cobertura de inmunización insuficiente para proteger a todas las comunidades

En 2024, según estimaciones de la OMS y UNICEF, el 84% de los niños recibió la primera dosis de la vacuna contra el sarampión y solo el 76% recibió la segunda. Esto supone una leve mejora respecto al año anterior, con 2 millones de niños adicionales inmunizados. La OMS recomienda al menos un 95% de cobertura con dos dosis para detener la transmisión y proteger a las comunidades.

Según la OMS, “más de 30 millones de niños quedaron insuficientemente protegidos en 2024. Tres cuartas partes viven en regiones africanas y del Mediterráneo Oriental, a menudo en contextos frágiles, afectados por conflictos o en situación de vulnerabilidad”.

La Revisión de Medio Término de la Agenda de Inmunización 2030 (IA2030), también publicada hoy, advierte que el sarampión suele ser la primera enfermedad en resurgir cuando baja la cobertura vacunal. El incremento de los brotes revela debilidades en los programas de inmunización y en los sistemas de salud, amenazando el avance hacia las metas de IA2030, incluida la eliminación del sarampión.

Aumento de brotes

En 2024, 59 países notificaron brotes grandes o disruptivos, casi el triple que en 2021 y la cifra más alta desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Todas las regiones, excepto las Américas, registraron al menos un país con un brote importante en 2024. En 2025, numerosos países del continente americano también han empezado a enfrentar brotes, entre ellos México.

Los esfuerzos para ampliar la vigilancia han mejorado la capacidad de la OMS y de los países para identificar y responder a los brotes, e incluso para lograr la eliminación en algunos casos. En 2024, más de 760 laboratorios de la Red Mundial de Laboratorios de Sarampión y Rubéola (GMRLN) analizaron más de 500 mil muestras, un aumento del 27% respecto al año anterior.

Sin embargo, profundos recortes de financiación que afectan a la GMRLN y a los programas nacionales de inmunización podrían ampliar las brechas de inmunidad y provocar más brotes en el próximo año. Asegurar financiación interna sostenible y atraer nuevos socios se convierte ahora en un desafío crucial para avanzar hacia un mundo libre de sarampión.

Avanzar hacia un mundo sin sarampión

El objetivo global de eliminación, establecido en IA2030, sigue siendo lejano. A finales de 2024, 81 países (42%) habían eliminado el sarampión, solo tres más que antes de la pandemia.

En 2025 se registraron nuevos avances: los países y territorios insulares del Pacífico fueron verificados en septiembre, y Cabo Verde, Mauricio y Seychelles este mes, convirtiéndose en los primeros países de la Región de África de la OMS en obtener la verificación de eliminación. En total, 96 países han eliminado ya el sarampión.

La Región de las Américas recuperó el estatus de eliminación en 2024 por segunda vez —la única región que lo ha logrado—, pero lo perdió nuevamente en noviembre de 2025 debido a la transmisión continua en Canadá.

El sarampión ha resurgido incluso en países de altos ingresos que lo habían eliminado, debido a que las tasas de vacunación han caído por debajo del umbral del 95%. Aunque la cobertura nacional parezca alta, la existencia de comunidades con tasas más bajas puede permitir brotes y transmisión sostenida.

“Para lograr la eliminación, se necesita un fuerte compromiso político e inversiones sostenidas que garanticen que todos los niños reciban dos dosis de la vacuna y que los sistemas de vigilancia detecten rápidamente los brotes”, lanzó la OMS.

La Revisión de Medio Término de IA2030 “insta a fortalecer la inmunización rutinaria, la vigilancia y la respuesta rápida, y a implementar campañas de alta calidad cuando la vacunación sistemática aún no es suficiente para proteger a todos los niños”, concluyó.