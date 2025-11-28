Número de muertos por incendio en complejo residencial de Hong Kong aumenta a 128. Foto: AP/Ng Han Guan

HONG KONG (AP).- Este día, los bomberos de Hong Kong hallaron más decenas de cadáveres tras una intensa búsqueda apartamento por apartamento en un complejo de rascacielos donde un incendio masivo devoró siete edificios. Las autoridades arrestaron a otras ocho personas involucradas en la renovación de las torres. El número de muertos en uno de los incendios más mortíferos de la ciudad ascendió a 128, y muchos siguen desaparecidos.

Los primeros en responder descubrieron que algunas alarmas contra incendios en el complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaron cuando se probaron, dijo Andy Yeung, director de los Servicios de Bomberos de Hong Kong, aunque no dijo cuántas no funcionaban o si otras sí.

El incendio se propagó rápidamente de un edificio a otro a medida que se incendiaban paneles de espuma y andamios de bambú cubiertos con redes aparentemente instalados por una empresa de construcción.

Este día, las autoridades arrestaron a siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años, incluidos subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y gerentes de proyecto que supervisaban la renovación, dijo la Comisión Independiente Contra la Corrupción en un comunicado.

El viernes, los equipos priorizaron los apartamentos desde los que recibieron llamadas de emergencia durante el incendio, pero a los que no pudieron acceder durante las horas en que el fuego se descontroló, según informó a la prensa Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos de Hong Kong. Los bomberos tardaron un día en controlar el incendio, que no se extinguió por completo hasta la mañana del viernes, unas 40 horas después de su inicio.

Incluso dos días después de que comenzara el incendio, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a los ocasionales brotes.

Podrían encontrarse más cadáveres

Unas 200 personas siguen desaparecidas, según informó el secretario de Seguridad, Chris Tang, a la prensa. Esto incluye 89 cuerpos que aún no han sido identificados. Las autoridades indicaron que podrían recuperarse más cuerpos, aunque los equipos ya han finalizado la búsqueda de personas atrapadas en el interior.

Más de 2 mil 300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y entre los 79 heridos había 12 bomberos, según Yeung. Un bombero también falleció, según había indicado previamente.

Katy Lo, de 70 años y residente de Wang Fuk Court, no se encontraba en casa cuando comenzó el incendio el miércoles. Regresó rápidamente aproximadamente una hora después y comprobó que el fuego se había extendido a su edificio.

“Esa es mi casa… Todavía no puedo creer lo que pasó”, dijo Lo el viernes mientras solicitaba asistencia gubernamental para los hogares afectados. “Todo esto todavía parece una pesadilla”.

El gobierno anunció que todas las banderas oficiales de la ciudad ondearán a media asta en señal de luto del sábado al lunes. El líder de la ciudad, John Lee, presidirá un minuto de silencio de tres minutos el sábado desde la sede del gobierno.

El complejo de apartamentos, compuesto por ocho edificios de 31 plantas cada uno, se encuentra en el distrito de Tai Po, un suburbio cercano a la frontera de Hong Kong con China continental. Se construyó en la década de 1980 y se encontraba en proceso de renovación a gran escala. Contaba con casi 2.000 apartamentos y unos 4 mil 800 residentes.

Se culpa a los paneles de espuma altamente inflamables

Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, fueron arrestados el jueves bajo sospecha de homicidio, y la policía dijo que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave.

La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios indican que la empresa Prestige Construction & Engineering estaba a cargo de las renovaciones. La policía ha incautado cajas con documentos de la empresa, cuyos teléfonos sonaron sin respuesta el jueves.

Además de los nuevos arrestos del viernes, la agencia anticorrupción también registró las oficinas de los sospechosos y confiscó documentos relevantes y registros bancarios.

La policía informó haber encontrado paneles de espuma plástica altamente inflamables adheridos a las ventanas de cada piso de la única torre no afectada. Se cree que los paneles fueron instalados por la empresa constructora, pero se desconoce su propósito.

Las investigaciones preliminares mostraron que el incendio comenzó en una red de andamios de nivel inferior de uno de los edificios y luego se propagó rápidamente cuando los paneles de espuma se incendiaron, dijo Tang, el secretario de seguridad.

“El incendio encendió los paneles de espuma, haciendo que el vidrio se rompiera y provocando una rápida intensificación del fuego y su propagación a los espacios interiores”, dijo Tang.

Las autoridades sospecharon que algunos materiales en las paredes exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

Las autoridades planearon inspecciones inmediatas de los complejos de viviendas que están pasando por renovaciones importantes para garantizar que los andamios y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En 1996, un incendio en un edificio comercial de Kowloon causó la muerte de 41 personas. En 1948, un incendio en un almacén causó la muerte de 176 personas, según el South China Morning Post.