Trinidad y Tobago confirma que militares de EU ayudan a instalar un radar en aeropuerto

ARCHIVO - La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en el Departamento de Estado en Washington, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Foto AP/Mark Schiefelbein, Archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reconoció este viernes que hay personal estadunidense en la isla que está ayudando a las autoridades a instalar un radar para el aeropuerto en medio de las especulaciones sobre un posible ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela.

"Están ayudando con la pista, la carretera y un radar", explicó la primera ministra en una rueda de prensa el jueves, y agregó que esto "ayudará a mejorar la vigilancia" ante la existencia de "narcotraficantes" en sus aguas, según recogió el diario trinitense "Guardian".

Sus palabras se produjeron después de que aseguró que la Administración Trump "nunca ha solicitado el uso" de su territorio para "lanzar ataques contra el pueblo venezolano", prometiendo así que Puerto España "no participará" en este tipo de operaciones.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadunidense, se reunió el martes con Kamla Persad-Bissessar para abordar la "sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional", así como la "unidad regional" frente a la lucha contra el "tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales".

El pequeño país soberano insular llevó a cabo ejercicios militares con la Marina estadunidense del 16 al 21 de noviembre de 2025. El destructor USS Gravely atracó en el puerto de Puerto España el pasado 26 de octubre de cara a dichas maniobras.

En respuesta a los ejercicios y al atraco del citado buque estadunidense, Caracas suspendió el acuerdo energético firmado con Trinidad y Tobago, mientras que la Asamblea Nacional venezolana declaró persona non grata a Kamla Persad-Bissessar.