Drones navales ucranianos atacan petroleros rusos en el Mar Negro frente a la costa turca

Un petrolero está amarrado en el complejo petrolero Sheskharis, en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, Rusia, el 11 de octubre de 2022.. Foto: AP

ESTAMBUL (AP).- Ucrania utilizó drones navales Sea Baby de producción nacional para atacar dos petroleros rusos en el Mar Negro, dijo este día un funcionario de los servicios de seguridad ucranianos a The Associated Press.

Los dos petroleros, Kairos y Virat, que se dice forman parte de la “flota en la sombra” de Rusia que evade las sanciones, fueron atacados en rápida sucesión frente a la costa turca del Mar Negro el viernes por la tarde.

Los impactos provocaron operaciones de rescate por parte de la guardia costera turca y otros equipos. Se informó que la tripulación a bordo de ambos buques se encontraba a salvo.

El funcionario del SBU, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las operaciones, proporcionó un video del presunto ataque, que supuestamente muestra la destrucción de dos petroleros en el mar.

El funcionario dijo que los dos petroleros eran buques sancionados por Occidente y agregó que la inteligencia ucraniana seguía "tomando medidas activas para restringir la capacidad financiera de Rusia para librar una guerra contra Ucrania".

Los drones navales Sea Baby inutilizaron buques capaces de transportar petróleo por un valor de casi 70 millones de dólares, obstaculizando los esfuerzos de Rusia para eludir las sanciones internacionales, dijo el funcionario.

Anteriormente, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, dijo que los petroleros posiblemente fueron alcanzados por minas, misiles, un buque marino o un dron.

Los incidentes ocurrieron dentro de la zona económica exclusiva de Turquía, afirmó, señalando que las autoridades turcas estaban en contacto con sus homólogos para evitar que se repitieran y garantizar la seguridad de la navegación. No proporcionó más detalles.

Uraloglu informó que el Kairos, con bandera de Gambia, se incendió, y que el sábado continuaba en las zonas cerradas del buque. Las 25 tripulantes fueron evacuadas sanas y salvas.

Sin embargo, el Virat no se incendió y no se solicitó la evacuación, añadió. Las autoridades habían informado previamente de un incendio en la sala de máquinas del Virat.

El ministro capitán del petrolero Virat había emitido una llamada de socorro por “un ataque con drones”.

Ucrania ya ha atacado anteriormente el transporte marítimo ruso

La base de datos OpenSanctions, que rastrea a personas u organizaciones involucradas en la evasión de sanciones, describe a los barcos como parte de una flota fantasma de barcos utilizados para evadir las sanciones impuestas a Rusia luego de su invasión de Ucrania en 2022.

Ucrania ha llevado a cabo con éxito ataques navales contra buques rusos durante la guerra, en particular utilizando drones marinos cargados con explosivos. Sin embargo, las misiones ucranianas se han limitado principalmente a las aguas del norte del Mar Negro.

Las autoridades informaron que el Kairos, con bandera de Gambia, se incendió en el Mar Negro a aproximadamente 28 millas náuticas (52 kilómetros) de la costa de la provincia turca de Kocaeli. Navegaba vacío desde Egipto hacia el puerto ruso de Novorossiysk.

Poco después, la autoridad marítima informó que un segundo petrolero, el Virat, fue “encallado” mientras navegaba en el Mar Negro a unos 64 kilómetros de la costa turca.

Ambos petroleros estaban bajo sanciones

El sitio web VesselFinder mostró que el Virat estaba anclado al norte del Bósforo, no lejos de su posición actual, el 4 de noviembre. La última posición del Kairos fue el 26 de noviembre al sur del estrecho de los Dardanelos, que conecta el mar Egeo y el mar de Mármara.

Estados Unidos sancionó al Virat en enero de este año, seguido de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Canadá, según el sitio web OpenSanctions. De igual manera, la UE sancionó al Kairos en julio de este año, seguida por el Reino Unido y Suiza.

“La flota de petroleros fantasma continúa generando ingresos multimillonarios para el Kremlin, eludiendo sanciones, camuflando sus actividades bajo banderas de terceros países, utilizando complejas estrategias para ocultar a sus propietarios y planteando importantes amenazas ambientales”, afirma OpenSanctions en la entrada de su sitio web sobre Kairos.

El Virat, construido en 2018, utiliza “prácticas de navegación irregulares y de alto riesgo” y anteriormente ha navegado bajo las banderas de Barbados, Comoras, Liberia y Panamá, dice OpenSanctions.

El Kairos, anteriormente con banderas panameñas, griegas y liberianas, fue construido en 2002.