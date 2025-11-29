EU suspende todas las decisiones de asilo tras tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- El gobierno de Trump detuvo todas las decisiones sobre asilo y pausó la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos, aprovechando el tiroteo de la Guardia Nacional en Washington para intensificar los esfuerzos para frenar la inmigración legal.

El sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca, que mató a la agente Sarah Beckstrom, de 20 años, e hirió gravemente al sargento Andrew Wolfe, de 24, ambos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado. Los investigadores buscan un motivo para el ataque.

Rahmanullah Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán. Solicitó asilo durante la administración Biden y se lo concedió este año bajo el mandato del presidente Donald Trump, según un grupo que colabora con el reasentamiento de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en su país.

La administración republicana está prometiendo pausar el ingreso a Estados Unidos desde algunos países y revisar el caso de los afganos y otros inmigrantes legales que ya se encuentran en el país.

Los dos militares fueron desplegados como parte de la misión de Trump para combatir la delincuencia en el Distrito de Columbia. Trump ha enviado o intentado desplegar miembros de la Guardia Nacional a otras ciudades para apoyar sus esfuerzos de deportación masiva, pero ha enfrentado recursos judiciales.

La fiscalía federal Jeanine Pirro, la principal fiscal federal en Washington, declaró que los cargos contra Lakanwal también incluyen dos cargos de agresión con intención de matar portando armas. "Había muchos cambios por venir", declaró a Fox News.

Decisiones sobre asilo suspendidas

Trump dijo que el tiroteo fue un “ataque terrorista” y criticó a la administración Biden por permitir la entrada a Estados Unidos de afganos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la plataforma social X que las decisiones de asilo se pausarán “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Los expertos afirman que Estados Unidos cuenta con sistemas rigurosos para realizar la verificación de antecedentes de los solicitantes de asilo. Las solicitudes de asilo presentadas desde el país a través del USCIS han sufrido retrasos durante mucho tiempo. Los críticos afirman que la ralentización se ha agravado bajo la administración republicana.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que su departamento ha pausado “la emisión de visas para TODAS las personas que viajan con pasaportes afganos”.

Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, con sede en San Diego, respondió: “Están usando a un solo individuo violento como tapadera para una política que llevan tiempo planeando, convirtiendo sus propios fallos de inteligencia en una excusa para castigar a toda una comunidad y a los veteranos que sirvieron junto a ellos”.

El sospechoso

Lakanwal vivía en Bellingham, Washington, a unas 130 kilómetros al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo la ex propietaria Kristina Widman.

El vecino Mohammad Sherzad dijo que Lakanwal era educado y tranquilo y hablaba poco inglés.

Sherzad dijo que asistía a la misma mezquita que Lakanwal y que otros miembros le contaban que tenía dificultades para encontrar trabajo. Dijo que Lakanwal "desapareció" hace unas dos semanas.

Lakanwal trabajó brevemente este verano como contratista independiente para Amazon Flex, que permite a las personas usar sus propios autos para entregar paquetes, según un portavoz de la compañía.

Los investigadores estaban ejecutando órdenes de arresto en el estado de Washington y otras partes del país.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que reasentó a afganos tras la retirada estadounidense, según informaron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante esa administración, pero este año le fue aprobado bajo la administración Trump, según un comunicado de #AfghanEvac.

Lakanwal sirvió en una unidad del ejército afgano respaldada por la CIA, conocida como una de las Unidades Cero especiales, en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental de Khost que se identificó como primo de Lakanwal y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El hombre dijo que Lakanwal comenzó a trabajar para la unidad como guardia de seguridad en 2012 y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Beckstrom 'ejemplificó liderazgo y dedicación'

Beckstrom se alistó en 2023 después de graduarse de la escuela secundaria y sirvió con distinción como oficial de policía militar con la 863.ª Compañía de Policía Militar, dijo la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

"Ella ejemplificó liderazgo, dedicación y profesionalismo", dijo la guardia en un comunicado, y agregó que Beckstrom se ofreció como voluntaria para el despliegue en Washington.

Hubo un momento de silencio el sábado por Beckstrom y Wolfe antes del partido de fútbol de la Universidad de West Virginia contra Texas Tech en Morgantown.

Más tropas se dirigen a Washington

El gobierno ha ordenado el envío de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington. Un portavoz del Ejército afirmó que varios gobernadores planeaban apoyar la operación y que los anuncios específicos sobre las tropas se harían desde sus oficinas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que el presidente le había pedido que enviara las tropas.

Casi 2 mil 200 soldados están actualmente asignados a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad desde agosto, según la última actualización del gobierno.