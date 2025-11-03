EU afirma que cerraría su espacio aéreo si se volviera inseguro por el cierre gubernamental

MADRID (EUROPA PRESS) - El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que cerraría el espacio aéreo del país norteamericano si las autoridades determinaran que los viajes aéreos son peligrosos debido al cierre gubernamental, que se prolonga por segundo mes consecutivo.

"Si pensáramos que no es seguro, cerraríamos todo el espacio aéreo", aseguró en una entrevista para la CNBC este lunes, tal y como recoge Bloomberg. No obstante, en su intervención ha aclarado que EU aún no ha llegado a ese punto, pero que el cierre añade más riesgo al sistema de aviación.

Por esta situación, la Administración Federal de Aviación (FAA) del país se ha visto obligada a ralentizar el tráfico aéreo en muchos aeropuertos debido a la creciente escasez de personal de control desde que comenzó el cierre del Gobierno el 1 de octubre.

En una reciente publicación en redes sociales, la entidad ha denunciado que cerca de 13 mil controladores aéreos llevan semanas trabajando sin cobrar, criticando que se encuentran sometidos a "un estrés y un cansancio enormes".

"En la actualidad, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren escasez de personal, y casi el 80 % de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York", explicó la FAA.

Las interrupciones continuaron durante este fin de semana y lel organismo estadounidense suspendió temporalmente los vuelos al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cerca de Nueva York, el domingo por la noche debido a la falta de personal.