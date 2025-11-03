Donald Trump

“No han ido suficientemente lejos”: esto dijo Trump sobre las redadas migratorias de ICE

En entrevista con el programa 60 Minutes, el presidente presumió que su administración está “limpiando” las ciudades estadunidenses.
Internacional
lunes, 3 de noviembre de 2025 · 01:10

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "no ha ido lo suficientemente lejos" en sus redadas contra las personas en situación irregular en el país.

"Creo que (los agentes del ICE) no han ido lo suficientemente lejos porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales que nombraron (los expresidentes demócratas Joe) Biden y (Barack) Obama", manifestó en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS.

El inquilino de la Casa Blanca negó que las redadas migratorias del ICE sean "excesivas" y en cambio afirmó estar de acuerdo con ellas, alegando que "hay que sacar a esa gente" de territorio estadounidense.

 

 

"Hay que fijarse en quiénes son. Muchos son asesinos. Muchos son personas que fueron expulsadas de sus países por ser, ya sabes, delincuentes. Muchos vienen de cárceles y prisiones. Muchos vienen de instituciones psiquiátricas", relató al ser interpelado por la detención y deportación de personas que no son delincuentes violentos.

El mandatario aseguró que su política migratoria llevará "mucho tiempo porque (...) 25 millones de personas entraron a nuestro país (y) muchos (de ellos) no deberían estar aquí" y presumió que su administración está "limpiando" las ciudades estadunidenses.

