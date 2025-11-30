El candidato apoyado por Trump lleva ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — Con el 34% de los votos escrutados en Honduras, los resultados preliminares y parciales mostraban que los candidatos conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla encabezaban la contienda presidencial el domingo, mientras que el partido gobernante se quedaba atrás.

El Consejo Nacional Electoral informó que Asfura, del conservador Partido Nacional, obtuvo 530 mil 073 votos en el conteo preliminar, mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, obtuvo aproximadamente 506 mil 316.

Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, quedó rezagado con 255 mil 972. El Consejo no anunció el número total de votos emitidos.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital.

Apenas unos días antes de la votación, el presidente estadunidense Donald Trump le dio su respaldo, afirmando que lucharía contra los "narcocomunistas" junto con Estados Unidos y que era el único candidato hondureño con el que su administración trabajaría.

Nasralla, un comentarista deportivo de 72 años, ha hecho campaña con varios partidos a lo largo de los años e incluso se unió a la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro hace cuatro años. Sin embargo, continuó presentándose como alguien ajeno al partido y su tema central de campaña ha seguido siendo erradicar la corrupción.

Trump arremetió contra Nasralla y Moncada pocos días antes de las elecciones, advirtiendo que podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.