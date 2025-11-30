Las naciones africanas presionan para reconocer los crímenes del colonialismo en Argelia . Foto: AP/H. Babout

ARGEL, Argelia (AP).- Este día, líderes africanos presionaron para que los crímenes de la era colonial sean reconocidos, criminalizados y abordados mediante reparaciones.

En una conferencia en Argel, diplomáticos y líderes se reunieron para promover una resolución de la Unión Africana aprobada en una reunión a principios de este año que pide justicia y reparaciones para las víctimas del colonialismo.

En su discurso de apertura, el ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ahmed Attaf, dijo que la experiencia de Argelia bajo el régimen francés subrayaba la necesidad de buscar compensaciones y recuperar la propiedad robada.

Un marco legal, añadió, garantizaría que la restitución no sea vista “ni como un regalo ni como un favor”.

“África tiene derecho a exigir el reconocimiento oficial y explícito de los crímenes cometidos contra sus pueblos durante el período colonial, un primer paso indispensable para abordar las consecuencias de esa época, por la que los países y los pueblos africanos siguen pagando un alto precio en términos de exclusión, marginación y atraso”, afirmó Attaf.

Las convenciones y estatutos internacionales aceptados por la mayoría de los países han proscrito prácticas como la esclavitud, la tortura y el apartheid. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la toma de territorio por la fuerza, pero no hace referencia explícita al colonialismo.

Esa ausencia fue central en la cumbre de la Unión Africana de febrero, donde los líderes discutieron una propuesta para desarrollar una posición unificada sobre las reparaciones y definir formalmente la colonización como un crimen contra la humanidad.

Se cree que el coste económico del colonialismo en África es asombroso; algunas estimaciones sitúan el coste del saqueo en billones de dólares. Las potencias europeas extrajeron recursos naturales, a menudo mediante métodos brutales, acumulando enormes beneficios del oro, el caucho, los diamantes y otros minerales, mientras empobrecían a las poblaciones locales.

En los últimos años, los estados africanos han intensificado las demandas de devolución de los objetos saqueados que aún hoy se conservan en museos europeos.

Attaf dijo que no fue un accidente que la conferencia se celebrara en Argelia, un país que sufrió algunas de las formas más brutales del dominio colonial francés y libró una guerra sangrienta para ganar su independencia.

Su impacto fue de gran alcance: casi un millón de colonos europeos gozaron de mayores privilegios políticos, económicos y sociales, a pesar de que Argelia formaba parte legalmente de Francia y sus hombres fueron reclutados durante la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles murieron en la revolución del país, durante la cual las fuerzas francesas torturaron a detenidos, desaparecieron a sospechosos y devastaron aldeas como parte de una estrategia de contrainsurgencia para mantener su control del poder.

“Nuestro continente conserva el ejemplo de la amarga experiencia de Argelia como un modelo raro, casi sin equivalente en la historia, en su naturaleza, en su lógica y en sus prácticas”, afirmó Attaf.

La experiencia de Argelia ha influido durante mucho tiempo en su posición sobre el disputado Sáhara Occidental, una antigua colonia española reclamada por el vecino Marruecos y el Frente Polisario, partidario de la independencia.

El domingo, Attaf lo presentó como un caso de descolonización inconclusa, haciéndose eco de la postura formal de la Unión Africana, incluso cuando un número creciente de Estados miembros ha apoyado la reclamación de Marruecos sobre el territorio. Lo llamó "la última colonia de África" ??y elogió la lucha de los indígenas saharauis "para hacer valer su derecho legítimo y legal a la autodeterminación, como lo confirman —y reafirman continuamente— la legalidad internacional y la doctrina de la ONU sobre descolonización".

Argelia ha presionado durante décadas para que se combata el colonialismo a través del derecho internacional, aunque sus dirigentes actúan con cautela para evitar aumentar las tensiones con Francia, donde el legado de la guerra sigue siendo políticamente delicado.

En 2017, el presidente francés, Emmanuel Macron, describió elementos de la historia como un crimen contra la humanidad, pero no llegó a emitir una disculpa oficial e imploró a los argelinos que no se detuvieran en las injusticias del pasado.

Mohamed Arezki Ferrad, miembro del parlamento argelino, declaró a The Associated Press que la compensación debía ser más que simbólica, señalando que los artefactos argelinos saqueados por Francia aún no han sido devueltos. Esto incluye Baba Merzoug, un cañón del siglo XVI que permanece en Brest.