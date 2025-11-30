Número de muertos en incendio de un complejo de apartamentos en Hong Kong aumenta a 146. Foto: AP/Ng Han Guan

HONG KONG (AP).- Este día, la cifra de muertos en el incendio de un complejo de apartamentos en Hong Kong ascendió a 146, tras el descubrimiento de más cadáveres por parte de los investigadores en los edificios calcinados. Un flujo constante de personas depositó ramos de flores en un monumento improvisado, cada vez más grande, en el lugar del desastre, uno de los peores en la historia de la ciudad.

La Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres de la policía de Hong Kong ha estado revisando meticulosamente los edificios del complejo judicial Wang Fuk y ha encontrado cadáveres tanto en las unidades de apartamentos como en los techos, dijo el oficial a cargo, Cheng Ka-chun.

Los edificios se mantienen estructuralmente sólidos, pero la búsqueda ha sido lenta, declaró a los periodistas, aún con su mono blanco, el casco y la mascarilla a un lado. "Está muy oscuro adentro y, debido a la poca luz, es muy difícil realizar el trabajo, especialmente en lugares alejados de las ventanas".

Hasta ahora el equipo ha examinado cuatro de los siete bloques, dijo Cheng.

Las últimas búsquedas descubrieron otros 30 cadáveres, incluidos 12 que ya habían sido hallados por los bomberos pero que no habían sido recuperados, dijo Tsang Shuk-yin, jefe de la unidad de víctimas de la policía de Hong Kong.

Otras 100 personas están desaparecidas y 79 resultaron heridas, dijo Tsang.

En el lugar, los simpatizantes se inclinaron y dijeron breves oraciones, o dejaron notas escritas a mano entre las flores.

“Esto realmente sirve como una llamada de atención para todos, especialmente con estos edificios altísimos”, dijo Lian Shuzheng, quien esperaba en una fila de cientos de personas para agregar sus flores al creciente grupo.

La gente también ha donado suministros a quienes lo perdieron todo en el incendio, que comenzó el miércoles y tardó hasta el viernes en extinguirse por completo.

Los ocho edificios del complejo judicial Wang Fuk, en el suburbio de Tai Po, fueron revestidos con andamios de bambú cubiertos con malla de nailon para su renovación, y las ventanas estaban cubiertas con paneles de poliestireno. Las autoridades investigaban si se habían infringido las normas contra incendios.

Otras construcciones del mismo constructor están paralizadas

Las autoridades de Hong Kong anunciaron el sábado por la noche que ordenaron la suspensión inmediata de las obras en 28 proyectos de construcción realizados por el mismo contratista, Prestige Construction & Engineering Company, para realizar auditorías de seguridad.

“El incendio de cinco alarmas en el Tribunal Wang Fuk, Tai Po, expuso graves deficiencias de PC&E en la gestión de seguridad del sitio, incluido el uso extensivo de paneles de espuma para bloquear ventanas durante las reparaciones del edificio”, dijo el gobierno en un comunicado.

La compañía no respondió a las llamadas para hacer comentarios el domingo.

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una constructora— fueron arrestados al día siguiente del incendio bajo sospecha de homicidio involuntario, y la policía declaró que los directivos de la empresa eran sospechosos de negligencia grave. La policía no identificó a la empresa por su nombre.

Los tres fueron puestos en libertad bajo fianza, pero luego fueron arrestados nuevamente por las autoridades anticorrupción de Hong Kong, que también arrestaron a otros ocho sospechosos, entre ellos subcontratistas de andamios, directores de una empresa de consultoría de ingeniería y los gerentes del proyecto de renovación.

En los últimos días, se han publicado múltiples peticiones en línea exigiendo una investigación exhaustiva sobre los problemas ocurridos en el complejo de apartamentos. Sin embargo, la autoridad de seguridad nacional de China también emitió una advertencia el sábado, afirmando que apoyaría a Hong Kong en su firme postura contra cualquier acción disruptiva relacionada con el desastre.

“Advertimos a esos elementos anti-China... sin importar los métodos que utilicen, serán responsables ante la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y la Ordenanza de Seguridad Nacional”.

Investigan alarmas contra incendios y paneles de espuma defectuosos

El complejo de apartamentos de ocho edificios de 31 pisos en Tai Po, un suburbio cerca de la frontera de Hong Kong con China continental, fue construido en la década de 1980. Tenía casi 2 mil apartamentos y más de 4 mil 600 residentes.

Muchos están ahora alojados en refugios de emergencia de corto plazo o en hoteles de la ciudad, y las autoridades están trabajando en soluciones a más largo plazo.

"Es desgarrador", dijo Jeffery Chan, un funcionario que vino a presentar sus respetos el domingo.

Como hongkonés, ver a la gente de nuestro lugar perder a sus familias, perderlo todo en una sola noche; si te pones en su lugar, es insoportable. Necesitan ánimo, apoyo y ayuda de la gente de Hong Kong, dijo.

Las investigaciones preliminares indicaron que el incendio comenzó el miércoles por la tarde en una red de andamios de la planta baja de uno de los edificios y luego se propagó rápidamente al interior, incendiándose los paneles de espuma y rompiendo las ventanas, según Chris Tang, secretario de seguridad de Hong Kong. El viento impulsó las llamas a propagarse de un edificio a otro y pronto siete de los ocho quedaron envueltos.

Los primeros en responder descubrieron que algunas alarmas contra incendios en el complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaron cuando se probaron, según Andy Yeung, director de los Servicios de Bomberos de Hong Kong.

Entre los muertos se encontraban siete trabajadores migrantes indonesios, y varias docenas siguen desaparecidas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Una empleada doméstica filipina también murió y otras 12 personas siguen desaparecidas, según el Consulado General de Filipinas en Hong Kong.

El domingo por la tarde, varios cientos de filipinos llenaron una calle peatonal en el centro de Hong Kong, rezando y cantando himnos en homenaje a las víctimas del incendio.

En Beijing, el Ministerio de Gestión de Emergencias anunció una inspección a nivel nacional de edificios de gran altura para identificar y eliminar riesgos de incendio.

“Los andamios de bambú, las redes de seguridad no ignífugas... y las instalaciones y equipos contra incendios como sistemas de bocas de incendio, sistemas de rociadores automáticos y sistemas automáticos de alarma contra incendios, estarán entre los principales elementos que se inspeccionarán”, dijo el ministerio.

El incendio del Tribunal Wang Fuk es el peor registrado desde el incendio de un almacén en 1948 que mató a 176 personas.

El incendio más mortífero en la historia registrada de Hong Kong fue el incendio del hipódromo de 1918, en el que murieron más de 600 personas, según la Oficina de Antigüedades y Monumentos de la ciudad.