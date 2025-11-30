Papa León XIV cierra su visita a Turquía y viaja a Beirut para dar esperanza a Líbano tras crisis

El Papa León XIV y el arzobispo patriarca armenio de Constantinopla Sahag II Mashalian celebran una liturgia en la catedral apostólica armenia de Estambul, Turquía. Foto: AP

ESTAMBUL, Turquía (AP) — El papa León XIV concluyó el domingo su visita a Turquía antes de dirigirse a Líbano, donde esperaba llevar un mensaje de esperanza a un pueblo que ha sufrido durante mucho tiempo y fortalecer una comunidad cristiana crucial en Oriente Medio.

León tuvo dos citas clave en Estambul antes de volar a Beirut: una oración en la catedral apostólica armenia y una liturgia divina con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, cuya invitación para conmemorar un importante aniversario cristiano fue el motivo de la visita de León.

León entró en la catedral armenia envuelto en una nube de incienso mientras un coro masculino cantaba. Alabó el “valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de la historia, a menudo en medio de circunstancias trágicas". Fue una referencia a la masacre de armenios por parte de los turcos otomanos durante la I Guerra Mundial.

El papa Francisco había calificado la masacre como un “genocidio”, lo que enfureció a Turquía, que niega que haya ocurrido un genocidio. León fue más diplomático en sus palabras en suelo turco.

En la segunda etapa de su primer viaje papal, León visitaba Líbano en un momento precario para el pequeño país mediterráneo tras años de crisis sucesivas. Está cumpliendo una promesa del papa Francisco, quien había querido visitar durante años pero no pudo debido al deterioro de su salud.

Francisco citaba a menudo a san Juan Pablo II, quien en 1989 dijo que Líbano era más que solo un país, era un “mensaje” — un mensaje de fraternidad y coexistencia. Según el sistema de reparto de poder de Líbano, el presidente del país siempre es un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del parlamento un chií.

Líbano, un país de mayoría musulmana, donde aproximadamente un tercio de la población es cristiana, siempre ha sido una prioridad para el Vaticano y un baluarte para los cristianos en toda la región. Pero después de años de conflicto en la región, las comunidades cristianas que datan de la época de los Apóstoles se han reducido.

Se esperaba que León intentara alentar a los libaneses que creen que sus líderes les han fallado, y animar a los cristianos libaneses a quedarse o, si ya se han mudado al extranjero, a regresar a casa.

“El santo padre viene en un momento muy difícil para Líbano y para nuestra región”, dijo el obispo Jorge, arzobispo de la arqueparquía greco-católica melquita de Beirut. Los libaneses están preocupados por el futuro, dijo, y todavía temen un posible regreso a una guerra total con Israel.

“En este momento difícil, la visita del papa es un signo de esperanza. Muestra que Líbano no está olvidado”, dijo a los periodistas antes de la visita.

Una serie de crisis

En 2019, la moneda y el sistema bancario del país colapsaron y muchos libaneses vieron evaporarse sus ahorros. La crisis financiera provocó escasez de electricidad, combustible y medicinas.

Otro desastre siguió en 2020, cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas incorrectamente en el puerto de Beirut detonaron en una explosión que arrasó los barrios circundantes, matando a 218 personas, hiriendo a miles más y causando daños por miles de millones de dólares.

El punto culminante de la visita de León a Líbano será en su último día, el 2 de diciembre, cuando ofrezca una oración silenciosa en el sitio de la explosión del 4 de agosto de 2020 y se reúna con algunas de sus víctimas.

Los ciudadanos libaneses se enfurecieron por la explosión, que parecía ser el resultado de la negligencia del gobierno, sumándose a la crisis económica. Pero la investigación se ha estancado repetidamente, y cinco años después, ningún funcionario ha sido condenado.

Hay esperanzas entre los libaneses de que León exija responsabilidad a la clase política de Líbano e insista en que no puede haber paz sin verdad y justicia.

Otro momento importante será cuando León se reúna con jóvenes libaneses. Se espera que les dé palabras de aliento, después de varias décadas en las que los libaneses han huido al extranjero, al tiempo que reconoce su desilusión por los fracasos de las generaciones anteriores

Un conflicto abierto con Israel

Después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza, el grupo político y militar libanés Hezbollah entró en un conflicto de bajo nivel con Israel que escaló a una guerra total en septiembre de 2024, matando a más de 4.000 personas y causando una destrucción generalizada.

A pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos que nominalmente puso fin al conflicto dos meses después, Israel sigue lanzando ataques aéreos casi diarios que dice pretenden evitar que Hezbollah se reconstruya. Muchos libaneses temen un regreso a la guerra total.

El papa “viene a bendecirnos y por la paz”, dijo Farah Saadeh, residente en Beirut que caminaba por el paseo marítimo de Beirut. “Tenemos que esperar y ver lo que ocurre cuando se vaya, y esperamos que no ocurra nada tras su marcha”.

Antes de la llegada de León, Hezbollah instó al papa a expresar su “rechazo a la injusticia y la agresión” a la que el país está siendo sometido, en referencia a los ataques israelíes. El grupo también instó a sus seguidores a alinearse a lo largo de la carretera que tomará el convoy papal desde el aeropuerto hasta el palacio presidencial para rendirle homenaje.

Hezbollah — un grupo principalmente chií— está aliado con varios grupos políticos cristianos en el país, incluyendo el Movimiento Patriótico Libre y el Movimiento Marada.

Sin embargo, el partido cristiano con el mayor bloque parlamentario, las Fuerzas Libanesas, es un oponente de Hezbollah y ha criticado al grupo por arrastrar al país a una guerra con Israel.

Cristianos sirios

En la vecina Siria, cientos de miles de cristianos huyeron durante los 14 años de guerra civil del país.

El exlíder autocrático del país, Bashar Assad, fue derrocado en una ofensiva liderada por insurgentes islamistas el pasado diciembre. Desde entonces ha habido brotes de violencia religiosa y algunos ataques a minorías religiosas, incluyendo un ataque suicida a una iglesia en Damasco en junio.

Aunque el nuevo gobierno ha condenado los ataques a minorías, muchos lo acusan de mirar hacia otro lado o de ser incapaz de controlar a los grupos armados aliados.

Una delegación de unos 300 cristianos sirios, encabezada por un sacerdote católico melquita griego, estaba lista para viajar a Líbano para ver a León durante su visita.

“Necesitamos a alguien como el papa para venir y darnos esperanza como cristianos” en un momento de "miedo a un futuro desconocido”, dijo Dima Awwad, de 24 años, que forma parte de la delegación. “Deseamos que el papa venga a visitar Siria como visitó Líbano, para tranquilizar a la gente y para sentir que estamos presentes como cristianos orientales y necesitamos estar en este lugar”.