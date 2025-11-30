Tiroteo en salón de banquetes en Stockton, California, deja 4 muertos y 11 heridos. Foto: Ethan Swope

STOCKTON, California (AP).- Cuatro personas murieron y 11 resultaron heridas en un tiroteo durante una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, dijeron funcionarios del sheriff el sábado.

Las víctimas fallecidas tenían entre ocho y 21 años, según Heather Brent, portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín. Los primeros indicios "sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo", declaró Brent durante una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

Las autoridades locales informaron que el presunto tirador no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún trabajan para identificar un posible motivo.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato”, declaró el fiscal de distrito del condado de San Joaquín, Ron Freitas, durante una conferencia de prensa.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 18:00 horas en el salón de banquetes, que comparte estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320 mil habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

“Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño”, dijo la alcaldesa Christina Fugazi. “Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que lamentablemente no pudieron sobrevivir”.

Fugazi recordó un tiroteo ocurrido hace varios años en el que “siete personas fueron asesinadas a tiros” en la ciudad, y agregó que ambos ataques fueron “inaceptables”.

“Stockton es mejor que esto”, dijo.

Las autoridades no proporcionaron de inmediato más información sobre el estado de las víctimas. Las autoridades informaron previamente que varias fueron trasladadas a hospitales.