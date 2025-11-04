Hallan agujas en dulces de Halloween en al menos 3 países; autoridades emiten alertas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de Estados Unidos, Canadá y Polonia investigan el hallazgo de agujas y alfileres dentro de dulces distribuidos durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. En México también se analizan denuncias vecinales con características similares. Los reportes, difundidos entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, provocaron advertencias de seguridad para las familias y recomendaciones oficiales sobre la revisión de golosinas antes de ser consumidas.

Casos en Estados Unidos

En Santa Fe, Texas, la policía local informó que al menos tres familias reportaron haber encontrado agujas de costura dentro de barras de chocolate recibidas durante el desfile de homecoming del distrito escolar. Los padres notaron perforaciones visibles en los envoltorios y avisaron a las autoridades antes de que los menores comieran los dulces.

La Policía de Santa Fe pidió a la población revisar cuidadosamente cualquier dulce recogido durante el evento y contactar a la línea no emergencias si se encontraban objetos sospechosos. Aunque no hubo personas lesionadas, los oficiales confirmaron que los reportes fueron verificados con evidencia física y que los dulces procedían de diferentes puntos del recorrido del desfile, lo que sugiere múltiples entregas manipuladas.

Casos de objetos metálicos en dulces en Canadá

En Canadá, cuerpos policiales de varias provincias emitieron comunicados tras hallazgos de objetos metálicos en dulces recogidos en Halloween. En Ontario se encontraron grapas y posibles restos de opioides en golosinas envasadas; en Columbia Británica y Saskatchewan se reportaron barras de chocolate con agujas o piezas de metal incrustadas.

Las autoridades canadienses advirtieron a los padres que revisaran los envoltorios de cada dulce antes de su consumo y que descartaran cualquier producto que presentara orificios, rasgaduras o señales de haber sido abierto y vuelto a sellar. Las fuerzas de seguridad señalaron que la mayoría de los reportes surgieron de revisiones preventivas hechas por las propias familias.

Casos de golosinas peligrosas en Polonia

En el norte de Polonia se registraron reportes de objetos punzantes ocultos en dulces entregados durante las celebraciones de Halloween. Los primeros hallazgos incluyeron agujas, clavos y fragmentos metálicos en caramelos recolectados por menores en distintas localidades.

La policía polaca inició investigaciones para determinar si se trató de incidentes aislados o de un patrón coordinado, aunque hasta el momento no se han anunciado detenciones ni resultados de laboratorio.

Casos de dulces con agujas y alfileres en México

En México, ciudadanos de los municipios de Piedras Negras y Nueva Rosita, en Coahuila, denunciaron haber encontrado alfileres dentro de dulces que fueron repartidos a niños durante la noche de Halloween. En la ciudad de Chihuahua también se reportaron hallazgos similares a través de redes sociales.

Autoridades locales informaron que, aunque las denuncias son atendidas, no se han confirmado oficialmente los hechos ni se han presentado lesionados. La difusión de imágenes en redes sociales generó preocupación entre padres de familia, por lo que se reiteraron las recomendaciones de revisar todos los dulces antes de que los niños los consuman.

Recomendaciones de las autoridades

Las agencias de seguridad de los países involucrados emitieron medidas preventivas comunes:

Revisar cada envoltorio antes de permitir que los niños coman los dulces.

Desechar cualquier producto con empaques abiertos, perforados o que parezcan manipulados.

Supervisar la recolección de dulces en eventos públicos y evitar el consumo de golosinas entregadas por personas desconocidas.

Reportar inmediatamente a las autoridades cualquier hallazgo de objetos punzantes o envoltorios sospechosos.

Contexto internacional

Los hallazgos de objetos metálicos en dulces de Halloween no son nuevos, pero cada año generan preocupación entre las familias y provocan respuestas preventivas de las autoridades. Expertos en seguridad infantil señalan que, aunque la mayoría de los casos no derivan en lesiones graves, los reportes suelen aumentar en temporada de celebraciones por la mayor circulación de productos y la participación de grandes volúmenes de personas en eventos públicos.