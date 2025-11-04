Incendio en residencia de adultos mayores en Bosnia deja al menos 10 muertos. Foto: AP

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP).- Un incendio en una pensión para jubilados este día en la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia, dejó varias personas muertas, según informaron un funcionario y medios de comunicación bosnios.

El diario Dnevni Avaz informó que al menos 10 personas murieron cuando se desató el incendio en uno de los pisos superiores del edificio.

La misma fuente indicó que al menos 20 personas han sido hospitalizadas hasta el momento, pero que es probable que muchas más estén heridas.

El líder cantonal Irfan Halilagic confirmó en declaraciones al Daily Avaz que se han producido víctimas mortales, pero no especificó el número de fallecidos. Halilagic añadió: «Ahora estamos buscando dónde alojar a los residentes».

El periódico y otros medios de comunicación bosnios citaron fuentes policiales al informar sobre el incendio mortal, pero la policía aún no había confirmado públicamente los detalles.

Ruza Kajic, que vive en el tercer piso, dijo que se había acostado cuando escuchó “estruendos” y vio llamas caer de los pisos superiores.

“Todo empezó a romperse, no sé si mis ventanas quedaron intactas”, dijo Kajic a Avaz TV. “Salí corriendo”.

Las imágenes de los medios de comunicación desde el lugar mostraban un incendio en una de las plantas del edificio. Los bomberos evacuaron el edificio una vez controlado el fuego.