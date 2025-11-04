Tifón Kalmaegi deja 26 muertos en Filipinas, atrapa a personas en tejados y arrastra autos

Vehículos apilados tras una inundación provocada por el tifón Kalmaegi en ciudad Cebú, en el centro de Filipinas, el 4 de noviembre de 2025. Foto: AP

MANILA, Filipinas (AP) — Un tifón que se desplazaba con rapidez atravesó el martes el centro de Filipinas y provocó al menos 26 muertes, en su mayoría debido a las inundaciones asociadas a la tormenta, según informaron las autoridades de respuesta a desastres. Las aguas atraparon a decenas de personas en los tejados y arrastraron autos.

Un helicóptero de la fuerza aérea filipina con cinco personas a bordo se estrelló en un incidente separado en la provincia sureña de Agusan del Sur mientras volaba para ayudar a proporcionar asistencia humanitaria a las provincias azotadas por la tormenta Kalmaegi.

El helicóptero Super Huey se estrelló cerca de la localidad de Loreto y se estaban realizando esfuerzos para localizar al personal de la fuerza aérea a bordo, dijo el Comando de Mindanao Oriental del ejército en un comunicado.

Los funcionarios militares no proporcionaron de inmediato otros detalles sobre el accidente, como el estado de los cinco miembros de la fuerza aérea a bordo y qué podría haber causado el accidente.

El reporte más reciente sobre la ubicación de Kalmaegi situaba el tifón sobre las aguas costeras de la localidad de Jordan en la provincia central de Guimaras con vientos sostenidos de 130 km/h (81 mph ) y ráfagas de hasta 180 km/h (112 mph). Se pronosticaba que se alejaría hacia el mar de China Meridional tarde el martes o temprano el miércoles después de golpear la provincia occidental de Palawan.

Se reportaron al menos 26 muertos, muchos en inundaciones en la provincia de Cebú y otras provincias insulares centrales azotadas por Kalmaegi, el vigésimo ciclón tropical en golpear el archipiélago filipino este año, indicó Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil. Los detalles de esas muertes por el tifón aún estaban siendo verificados, dijo.

Entre los muertos había un anciano que se ahogó en las crecidas en Leyte del Sur, donde se informó de un corte de energía en toda la provincia después de que el tifón tocara tierra alrededor de la medianoche en una de sus localidades orientales. Un residente murió tras ser golpeado por un árbol caído en la provincia central de Bohol, dijeron las autoridades provinciales.

Gwendolyn Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina, dijo que un número no especificado de residentes quedaron atrapados en sus tejados por las aguas de la inundación en la localidad costera de Liloan en la provincia central de Cebú. Varios autos estaban sumergidos en las inundaciones o flotaban en otra comunidad de Cebú, añadió.

"Hemos recibido muchas llamadas de personas pidiéndonos que las rescatemos de los tejados y de sus casas, pero es imposible", dijo Pang a The Associated Press el martes por la mañana. "Hay muchos escombros, ves autos flotando, así que tenemos que esperar a que la inundación baje."

La provincia de Cebú aún se estaba recuperando de un terremoto de magnitud 6,9 el 30 de septiembre que dejó al menos 79 muertos y desplazó a miles cuando las casas colapsaron o fueron severamente dañadas.

En Samar Oriental, una de las provincias del este-centro azotadas primero por Kalmaegi la madrugada del martes, el viento feroz arrancó tejados o causó daños en unas 300 chozas mayormente rurales en la comunidad isleña de Homonhon, que es parte de la localidad de Guiuan, pero no se reportaron muertes ni heridos, dijo la alcaldesa Annaliza Gonzales Kwan.

"No hubo inundaciones en absoluto, solo viento fuerte", dijo Kwan a la AP por teléfono. "Estamos bien. Superaremos esto. Hemos pasado por mucho, y más grande que esto."

En noviembre de 2013, el tifón Haiyan, uno de los ciclones tropicales más poderosos registrados, tocó tierra en Guiuan y luego arrasó el centro de Filipinas, dejando más de 7.300 personas muertas o desaparecidas, arrasando aldeas enteras y llevando decenas de barcos tierra adentro. Haiyan destruyó alrededor de un millón de casas y desplazó a más de cuatro millones de personas en una de las regiones más pobres del país.

Antes de que el tifón tocara tierra, los funcionarios dijeron que más de 387.000 personas habían evacuado a terrenos más seguros en las provincias orientales y centrales de Filipinas. Las autoridades advirtieron sobre lluvias torrenciales, vientos potencialmente destructivos y marejadas ciclónicas de hasta tres metros (casi 10 pies).

Se prohibió a los ferrys interinsulares y a pesqueros aventurarse en mares cada vez más agitados, lo que dejó varados a más de 3.500 pasajeros y conductores de camiones de carga en casi 100 puertos, dijo la guardia costera. Al menos 186 vuelos nacionales fueron cancelados.

Filipinas recibe alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. A menudo es golpeada por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que la convierte en uno de los países más propensos a desastres del mundo.