Tres monos de laboratorio infectados con COVID-19 escapan tras accidente en EU; uno sigue suelto

HEIDELBERG, Misisipi (AP).- Un segundo mono fue abatido a tiros y las autoridades informaron este día que seguían buscando a un tercer mono desaparecido una semana después de su escape de un camión que volcó en una carretera de Misisipi.

Según el sheriff del condado de Jasper, Randy Johnson, alguien disparó al mono tras verlo cruzar la carretera el lunes por la noche, aproximadamente a una milla del lugar del accidente del 28 de octubre. Johnson añadió que una persona de la empresa de transporte se puso en contacto con él para recuperar al mono después de que un civil le disparara.

El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi confirmó el martes en un comunicado de prensa que aún se desconoce el paradero de un mono, después de que dos de los monos que escaparon fueran encontrados muertos. Las autoridades advirtieron que la gente no debe acercarse a los monos Rhesus, ya que se sabe que son agresivos.

Durante el fin de semana, una mujer que temía por la seguridad de sus hijos abatió a tiros a al primer mono que se había escapado, después de que su hijo de 16 años viera uno cerca de su casa en Heidelberg. Jessica Bond Ferguson declaró que tanto ella como otros residentes habían sido advertidos de que los monos que se escapaban transmitían enfermedades, por lo que decidió dispararle.

Un camión que transportaba 21 monos volcó la semana pasada en la Interestatal 59 al norte de Heidelberg y varios animales escaparon. Un video del lugar mostraba monos y jaulas de madera entre la hierba alta junto a la carretera. Se vio a equipos de búsqueda con equipo de protección rastreando campos y bosques cercanos en busca de los primates desaparecidos. Cinco monos murieron durante la búsqueda y tres estuvieron desaparecidos inicialmente, según informaron las autoridades.

Los monos habían estado alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Luisiana, que habitualmente proporciona primates a organizaciones de investigación científica , según la universidad. Tulane ha declarado que no transportaba a los monos y que estos no pertenecen a la universidad. Los 13 monos restantes llegaron a su destino original la semana pasada, según Tulane.

Prefabs, que se describe en su sitio web como una organización de apoyo a la investigación biomédica, declaró el lunes que un vehículo que transportaba a sus primates no humanos estuvo involucrado en el accidente y que los animales estaban siendo transportados legalmente a un centro de investigación autorizado. Subrayó que los monos no portaban ninguna enfermedad conocida, pero pidió al público que no se acercara a ellos, ya que probablemente estaban asustados y desorientados.

“Estamos cooperando con las autoridades y revisando todos los procedimientos de seguridad para garantizar el bienestar continuo tanto de los animales como de la comunidad”, dijo PreLabs.

Esta fuga nos ofrece un nuevo vistazo a la hermética industria de la investigación con animales y a los procesos que permiten ocultar al público detalles clave de lo sucedido.