Guatemala recupera 61 piezas culturales que estaban en poder de una persona en México

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció el miércoles que repatrió 61 piezas del patrimonio cultural guatemalteco que estaban en poder de una persona particular en México.

Se trata de 29 piezas prehispánicas pertenecientes a la cultura maya, entre ellas un cántaro con dos cabezas de jaguar como agarradores, una pintada en rojo representando el día y la otra en negro representando la noche, informó a periodistas Eduardo Hernández, jefe del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de ese ministerio.

El cuerpo del jaguar está pintado en azul sobre un fondo blanco y está elaborado en barro cocido. Pertenece al período post-clásico tardío —entre 1250 y 1524— y proviene de tierras altas del departamento de Chimaltenango, al oeste de la capital.

También fueron repatriados silbatos, figurillas, esferas, una dona tallada, cascabeles y platos, entre otros. Treinta y dos piezas más de indumentarias de danzas tradicionales también fueron recuperadas.

Según Hernández, una mujer de origen guatemalteco que vivía en Guanajuato, México, informó en octubre de 2024 que tenía en su poder esas piezas y que deseaba entregarlas.

Se trataba de una colección privada que se había llevado consigo a México cuando tuvo que salir del país por amenazas durante el conflicto armado guatemalteco de 1960 a 1996.

Entonces "no había un control por parte de las autoridades de turno para establecer la forma de cómo se sacaron los bienes culturales", dijo Hernández y agregó que, por tratarse de piezas no registradas de las que no se tenía conocimiento, no hay un proceso de investigación penal sino un proceso administrativo sólo para la entrega de las piezas.

El funcionario indicó que en los últimos cinco años se han recuperado 207 bienes culturales pertenecientes a Guatemala y que otros 395 están en proceso de recuperación.