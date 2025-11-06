Adolescente de 15 años mata a compañero tras chocar en el pasillo; será juzgado como adulto

Autoridades informaron que dos alumnos se toparon en el pasillo, pactaron una pelea y uno disparó; el acusado será juzgado como adulto.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un estudiante de 15 años enfrenta cargos de homicidio como adulto tras disparar y matar a su compañero de 16 años luego de un choque en un pasillo escolar. El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Oak Ridge High School, en el condado de Orange, Florida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO).

Choque en el pasillo desencadena el crimen

De acuerdo con el sheriff John Mina, ambos jóvenes se toparon accidentalmente en un pasillo del plantel. El contacto generó una discusión porque uno de ellos se negó a ofrecer disculpas.

“El conflicto comenzó con algo tan pequeño como chocar con alguien en los pasillos de una escuela, y terminó en el tiroteo mortal de un joven de 16 años”, dijo Mina en conferencia de prensa el 10 de octubre de 2025.

Posteriormente, los adolescentes acordaron pelear después de clases en el parque Vogt-Meloon Park, a unos metros del campus. Según el informe policial, Jacori Redding, de 15 años, llevó un arma al lugar y disparó dos veces contra Pinien Dalmacy, de 16 años. El joven murió en el sitio a consecuencia de las heridas.

Detención y hallazgo del arma

Después del tiroteo, Redding regresó al plantel, donde fue detenido en la cafetería. Los agentes encontraron el arma dentro de su mochila. Las autoridades aún investigan cómo obtuvo el arma y si provenía de su hogar o de otra fuente.

El sheriff Mina indicó que los agentes del programa de seguridad escolar (“School Resource Officers”) respondieron de inmediato tras recibir la alerta del tiroteo. No se reportaron otras personas heridas.

Antecedentes disciplinarios del agresor

El reporte judicial señala que el acusado tenía 39 incidentes disciplinarios previos, incluyendo 17 por peleas físicas. En su teléfono móvil se hallaron mensajes donde hacía referencia a poseer un arma y usarla en caso de conflicto.

La fiscalía del condado de Orange informó el 31 de octubre de 2025 que el acusado será procesado como adulto bajo cargos de asesinato en segundo grado y posesión ilegal de arma de fuego en propiedad escolar.

Respuesta de las autoridades y medidas de seguridad escolar

El distrito escolar de Orange County Public Schools (OCPS) confirmó que la Oak Ridge High School no cuenta con detectores de metales fijos, aunque se realizan inspecciones aleatorias con varillas detectoras (“wands”) y revisiones con perros K-9.

En un comunicado difundido el 10 de octubre, el distrito informó que “se reforzarán las medidas de control de ingreso y supervisión en pasillos y áreas comunes”, sin detallar modificaciones estructurales permanentes.

El sheriff Mina afirmó que el hecho demuestra la necesidad de fortalecer la prevención de violencia entre adolescentes y el control del acceso de armas a menores.

Investigación en curso

El arma usada en el ataque fue una pistola semiautomática. No se ha confirmado a quién pertenecía ni cómo llegó a manos del agresor. La OCSO mantiene abierta la investigación junto con la Fiscalía Estatal del Noveno Circuito Judicial de Florida.

El juez del caso ordenó detención sin derecho a fianza para el acusado, quien permanece recluido en un centro de detención juvenil del condado.

Joven de 15 años será juzgado como adulto; defensa solicita evaluación psicológica

El 5 de noviembre de 2025, la Fiscalía del Condado de Orange confirmó que Jacori Redding, de 15 años, será procesado formalmente como adulto por el homicidio de su compañero Pinien Dalmacy, de 16 años, ocurrido tras un choque en el pasillo de la Oak Ridge High School.

El juez del Noveno Circuito Judicial de Florida aprobó el cambio de estatus procesal tras revisar el historial disciplinario del acusado y los mensajes recuperados de su teléfono, donde hacía referencia a portar un arma y usarla en caso de confrontación.

De acuerdo con reportes de FOX 35 Orlando, la audiencia de formulación de cargos fue programada para la próxima semana. La defensa del adolescente solicitó una evaluación psicológica previa al juicio, mientras que la fiscalía mantiene los cargos por asesinato en segundo grado y posesión de arma en propiedad escolar.

El acusado continúa detenido sin derecho a fianza en un centro de detención juvenil del condado, a la espera de la resolución del tribunal.