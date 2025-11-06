Joven enciende cigarro y provoca incendio en gasolinera (VIDEO)

El video muestra el instante en que un cerillo encendido junto a vapores de combustible desató un incendio en una gasolinería.. Foto: Canva/ Captura de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un joven provocó un incendio en una gasolinería en Brasil tras encender un cigarro en las inmediaciones de una zona de abastecimiento de combustible, reportaron medios este jueves 6 de noviembre de 2025. El suceso, que quedó registrado en video, generó momentos de pánico entre clientes y trabajadores del lugar.

¿Qué pasó? Detalles del momento

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió cuando el joven se encontraba comiendo junto a tres acompañantes en un restaurante al aire libre, situado justo al lado de una gasolinería. En un momento encendió un cigarro y, tras usar un cerillo, lo lanzó al suelo. Antes de que el cerillo tocara por completo el pavimento, un halo de fuego se formó y se expandió por el área de la gasolinería.

Las cámaras de seguridad captaron cómo las llamas avanzaron rápidamente por el suelo, rodeando las mesas del restaurante y aproximándose peligrosamente a la zona de carga de combustible. Entre el restaurante y el área de despacho se encontraba un camión cisterna que en ese momento estaba abasteciendo combustible, lo que elevó el riesgo de una detonación.

Reacción rápida evitó un desastre

Los empleados de la gasolinería reaccionaron de inmediato. Dos trabajadores acudieron con extintores y lograron contener el fuego antes de que se propagara hacia los tanques principales o las bombas de despacho. A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.

El video del incidente se volvió viral en redes sociales, mostrando cómo la reacción oportuna de los trabajadores evitó una tragedia. Los testigos fueron evacuados mientras el personal cortaba el suministro de combustible como medida de emergencia.

Ubicación de la gasolinera

Aunque los informes coinciden en que el incidente ocurrió en Brasil, no se ha confirmado la ciudad o el estado exactos donde se registró. Según los reportes, la presencia de vapores inflamables liberados por el combustible pudo haber generado las condiciones necesarias para que la chispa del cigarro provocara la propagación instantánea del fuego.

Especialistas en seguridad industrial señalan que este tipo de situaciones se presentan cuando no se respetan los protocolos de seguridad en las gasolinerías, ya que incluso una chispa mínima puede generar un incendio por la concentración de gases volátiles en el ambiente.

Importancia de respetar las normas de seguridad

El hecho resalta la importancia de seguir los protocolos de seguridad en las gasolinerías. Encender cigarrillos, manipular fuego o realizar acciones que generen chispa en zonas de abastecimiento crea escenarios de alto riesgo.

Las gasolinerías cuentan con señalización visible que prohíbe fumar o utilizar flamas abiertas, precisamente para evitar la combustión de los vapores inflamables que suelen acumularse cerca de las bombas de gasolina o los camiones cisterna.

Recomendaciones de seguridad en gasolinerías

De acuerdo con especialistas en seguridad industrial y con las normas internacionales aplicadas en gasolinerías, estas son las principales medidas para prevenir incendios por presencia de vapores inflamables:

No fumar ni encender fuego en áreas donde se despacha o almacena combustible, ya que incluso una chispa mínima puede detonar gases acumulados.

Evitar el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos mientras se carga combustible, por riesgo de descargas eléctricas.

Apagar el motor del vehículo durante el abastecimiento para reducir la posibilidad de ignición por calor o fricción.

No manipular objetos metálicos ni encendedores cerca de las bombas o tanques, pues pueden provocar chispas.

Mantener extintores y sistemas de emergencia accesibles y visibles para una respuesta inmediata en caso de fuego.

Seguir las señales de advertencia y las instrucciones del personal en las gasolinerías para evitar incidentes.

Estas medidas, de cumplimiento obligatorio, buscan reducir riesgos en zonas donde se manipulan combustibles líquidos y vapores altamente volátiles.