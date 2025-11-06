Pelosi no buscará reelección, poniendo fin a destacada carrera en Cámara de Representantes de EU

WASHINGTON (AP) — Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, poniendo fin a su ilustre carrera no solo como la primera mujer en ocupar el cargo de titular de esa instancia legislativa, sino también, posiblemente, como la más poderosa en la política estadounidense.

Pelosi, quien ha representado a San Francisco durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

No buscaré la reelección al Congreso”, dijo en un mensaje en video dirigido a los votantes.

Luciendo optimista y mirando al frente mientras las pantallas se llenaban con imágenes de sus décadas de logros, Pelosi dijo que terminaría su último año en el cargo. E hizo un llamado a la acción a quienes la enviaron al Congreso para que continúen con el legado de establecer agendas en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder”, dijo. “Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino”.

“Y ahora debemos continuar haciéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que apreciamos”, agregó.

Aunque no del todo inesperada, su decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones intermedias del próximo año. Algunos se van a regañadientes, otros con determinación, pero muchos enfrentan los desafíos de recién llegados ansiosos por liderar el Partido Demócrata y enfrentar al presidente Donald Trump.

Pelosi sigue siendo una potencia política y desempeñó un papel crucial en el esfuerzo de redistribución de distritos de California, la Propuesta 50, y el regreso del partido en las elecciones de este mes. Mantiene un calendario robusto de eventos públicos y de recaudación de fondos para el partido, y su anunciada partida desencadena una batalla de sucesión en casa y deja abiertas preguntas sobre quién ocupará su papel de liderazgo tras bambalinas en el Capitolio.

Arquitecta de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y líder en el escenario internacional, Pelosi, de 85 años, llegó a la política a una edad madura, siendo madre de cinco hijos, casi todos adultos. Ha rechazado durante mucho tiempo los llamados a retirarse, convirtiendo los cuestionamientos sobre sus intenciones en refutaciones enérgicas, inquiriendo si se hacía la misma pregunta a sus colegas masculinos en el Capitolio.

En su mensaje en video, señaló que su primer lema de campaña fue “una voz que será escuchada”.

Y con ese respaldo, se convirtió en una oradora “cuya voz ciertamente sería escuchada”, afirmó.

Pero después de ayudar discretamente a orquestar la retirada de Joe Biden de la contienda presidencial de 2024, también ha decidido pasar la antorcha.

El año pasado, durante una vertiginosa visita parlamentaria a varios aliados en Europa, sufrió una caída que le produjo una fractura de cadera, pero incluso así mostró su determinación: se reveló que fue trasladada de urgencia a un hospital militar para someterse a cirugía después de la foto grupal, en la que se la ve sonriendo, con sus característicos tacones de aguja.

La decisión de Pelosi también se produce después de que Paul Pelosi, su esposo por más de seis décadas, resultara gravemente herido hace tres años cuando un intruso que exigía saber ”¿Dónde está Nancy?” irrumpió en la casa de la pareja y lo golpeó en la cabeza con un martillo. Su recuperación del ataque, sufrido días antes de las elecciones intermedias de 2022, aún está en curso.

Para las elecciones intermedias de 2026, Pelosi enfrentaba un posible desafío en las primarias en California. El izquierdista recién llegado, Saikat Chakrabarti, quien ayudó a idear el ascenso político de la superestrella progresista Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, ha montado una campaña, y se informa que el senador estatal Scott Wiener también considera la posibilidad de postularse.

Aunque Pelosi sigue siendo una fuerza inigualable para el Partido Demócrata, habiendo recaudado más de 1.000 millones de dólares a lo largo de su carrera, sus próximos pasos son inciertos. Elegida por primera vez en 1987 tras haber trabajado en la política estatal del partido en California, ha pasado unas cuatro décadas ocupando cargos públicos.

La señora presidenta toma el mazo

El legado de Pelosi como presidenta de la Cámara no solo se debe a que fue la primera mujer en ocupar el puesto, sino también a lo que hizo con el mazo, aprovechando los enormes poderes que conlleva dirigir el conjunto de oficinas con vista al National Mall.

Durante su primer mandato, de 2007 a 2011, dirigió la Cámara en la aprobación de leyes históricas: la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, las reformas financieras Dodd-Frank tras la Gran Recesión y la derogación de la política militar de “No Preguntar, No Decir” contra los militares LGBTQ+.

Con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y el senador demócrata Harry Reid de Nevada como líder del Senado, la sesión del Congreso de 2009-2010 terminó siendo una de las más productivas desde la era de Johnson.

Pero una revuelta conservadora del “Tea Party” republicano sacó a los demócratas del poder, allanando el camino para que Trump tomara la Casa Blanca en 2016.

Decidida a recuperar el control, Pelosi ayudó a reclutar e impulsar a docenas de mujeres para ocupar cargos en las elecciones intermedias de 2018 como demócratas que se postulan para formar la resistencia al primer mandato de Trump.

En la campaña de ese año, Pelosi le dijo a The Associated Press que, si los demócratas de la Cámara ganaban, ella mostraría el “poder del mazo”.

Pelosi retoma la presidencia de la Cámara como un control sobre Trump

Pelosi se convirtió en la primera presidenta en recuperar el cargo en alrededor de 50 años, y su segundo mandato, de 2019 a 2023, se volvió potencialmente más trascendental que el primero, particularmente como el antídoto del Partido Demócrata contra Trump.

El mandatario fue acusado dos veces por la Cámara, primero en 2019 por retener ayuda estadounidense a Ucrania mientras enfrentaba a una Rusia hostil en su frontera, y luego en 2021, días después del ataque del 6 de enero al Capitolio. El Senado lo absolvió en ambos casos.

Pelosi estableció el comité especial del 6 de enero para investigar el papel de Trump en enviar a su turba de seguidores al Capitolio, cuando la mayoría de los republicanos se negaron a investigar, produciendo el informe de 1.000 páginas que se convirtió en el primer relato completo de lo que sucedió mientras el presidente derrotado intentaba permanecer en el cargo.

Después de que los demócratas perdieran el control de la Cámara en las elecciones intermedias de 2022, Pelosi anunció que no buscaría otro mandato como líder del partido.

En lugar de retirarse, trazó un nuevo rumbo para los líderes, asumiendo el título de emérita que sería utilizado por otros, entre ellos, el representante republicano de California Kevin McCarthy durante su breve mandato tras ser expulsado de la presidencia por sus colegas en 2023.

Trump la acusó de invertir con información privilegiada

EL pasado 10 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la expresidenta de la Cámara de Representantes y líder 'de facto' del partido Demócrata, Nancy Pelosi, de emplear información privilegiada para enriquecerse en operaciones bursátiles.

Trump se ha hecho eco de una reciente información publicada por uno de sus medios favoritos, el diario 'New York Post', que levanta la voz sobre el impresionante crecimiento del patrimonio del matrimonio Pelosi durante sus operaciones bursátiles a lo largo del año pasado, cuando lo incrementaron en más de 40 millones de dólares respecto al año anterior, hasta los 413 millones de dólares.

Bloomberg informó de que la cartera de inversiones de la pareja obtuvo un rendimiento estimado del 54 por ciento en 2024, lo que duplica las ganancias del 25 por ciento del S&P 500 y ha superado a todos los grandes fondos de inversión.

Pelosi tachó estas afirmaciones como "ridículas" en una entrevista a la cadena CNN. Un portavoz reiteró que la líder demócrata no posee acciones ni participa en operaciones bursátiles, y la mayor parte de la actividad se realiza a nombre de su marido, el empresario Paul Pelosi.

El presidente estadunidense guarda un rencor especial a Pelosi, quien intentó impulsar su destitución en varias ocasiones durante su primer mandato.

(Con información de Europa Press)