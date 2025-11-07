Pentágono asesina a otros 3 presuntos narcos en el Caribe; suman 70 ejecuciones extrajudiciales

WASHINGTON (apro). – Pete Hegseth, secretario de Guerra del gabinete presidencial de Donald Trump, anunció el asesinato de otras tres personas presuntamente narcoterroristas en el Caribe, con lo que suman ya 70 ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos en la región.

“Como lo habíamos dicho antes, continuarán los ataques contra embarcaciones de narcoterroristas hasta que paren con su envenenamiento del pueblo estadunidense”, informó Hegseth por medio de su cuenta oficial en la plataforma de X.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, el Comando Sur, por órdenes de Trump, ha destruido en aguas del Caribe y del Pacífico a 17 embarcaciones en las que viajaban 73 presuntos narcoterroristas transportando narcóticos, de los que ejecutó extrajudicialmente a 70.

El nuevo operativo militar del Comando Sur en aguas internacionales del Caribe ocurrió horas después de que la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos aprobará una resolución que contiene operaciones del Pentágono en territorio de Venezuela.

Por 51 votos a favor y 49 en contra, el Senado avaló la resolución que prohíbe a Trump llevar a cabo acciones militares presuntamente contra narcoterroristas en territorio venezolano esto, a menos que el operativo de guerra sea autorizado por el Congreso federal.

El fin de semana pasado, en entrevista con el programa de televisión 60 minutos de la cadena de televisión CBS, Trump dijo “no creo que ocurra” cuando fue cuestionado sobre si planeaba acciones militares dentro de Venezuela contra presuntos narcoterroristas.

Sin embargo, Trump a la misma cadena de televisión le indicó en la entrevista que “estaban contados los días” de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, a quien sin pruebas tilda de ser líder de los cárteles del narcotráfico Tren de Aragua y Cártel de los Soles.

“Bajo la dirección del presidente Trump el Departamento de Guerra llevó a cabo otro preciso ataque letal contra una embarcación operado por una Organización designada como terrorista”, apuntó Hegseth en su cuenta en la plataforma de X.

El secretario de Guerra, como en todos los casos anteriores, no presentó ninguna evidencia que respaldara lo que informa ni tampoco mencionó qué tipo de narcóticos trasportaba la lancha con las tres personas ejecutadas ni a que organización presuntamente terrorista pertenecían.

“La embarcación traficaba narcóticos en el Caribe y fue atacada en aguas internacionales, ningún elemento de las fuerzas armadas (estadunidenses) fue herido y tres narcoterroristas a bordo del navío fueron asesinados”, expuso Hegseth.

En la resolución aprobada en el Senado con el voto de dos republicanos, Rand Paul y Lisa Murkowski, los legisladores rechazan el argumento de Trump de su guerra militarizada contra el narcoterrorismo que los narcóticos presuntamente dirigidos a Estados Unidos no pueden ser considerados como un ataque de guerra contra estadunidenses.

“A todos los narcoterroristas que amenazan a nuestra nación: si quieren seguir vivos dejen de traficar drogas, si siguen trasegando drogas mortales los mataremos”, advirtió el secretario de Guerra a todos los presuntos narcoterroristas de la región del Hemisferio Occidental.