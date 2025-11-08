Dron ruso impacta en edificio de apartamentos en Ucrania y deja 4 muertos

KIEV, Ucrania (AP).- Un dron ruso se estrelló contra un edificio de apartamentos en el este de Ucrania la madrugada del sábado mientras muchos dormían, matando a cuatro personas —tres en Dnipro y una en Kharkiv— e hiriendo a otras 12, informaron las autoridades ucranianas.

El ataque en Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, formó parte de una amplia ofensiva rusa con misiles y drones en todo el país, dirigida contra la infraestructura eléctrica. También causó la muerte de un trabajador de una empresa energética en Járkov, más al norte, según informó un funcionario local.

Se desató un incendio en un edificio de nueve plantas en Dnipro, que destruyó varios apartamentos, según informaron los servicios de emergencia. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de tres personas, y dos niños resultaron heridos.

Rusia lanzó un total de 458 drones y 45 misiles, incluyendo 32 misiles balísticos. Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 406 drones y nueve misiles, según informó la fuerza aérea, que añadió que se atacaron 25 objetivos.

Las autoridades cortaron el suministro eléctrico en varias regiones debido a los ataques, según informó la ministra de Energía ucraniana, Svitlana Grynchuk, en una publicación en Facebook.

En el este de Ucrania, la lucha por la estratégica ciudad de Pokrovsk ha alcanzado una etapa clave, con Kiev y Moscú compitiendo para persuadir al presidente estadounidense Donald Trump de que pueden ganar en el campo de batalla.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el sábado que se ha comenzado a trabajar en la preparación de los planes para una posible prueba nuclear rusa, por orden del presidente Vladímir Putin según la agencia estatal de noticias TASS.

La orden de Putin del miércoles siguió a las declaraciones de Trump que parecían sugerir que Washington reiniciaría sus propias pruebas atómicas por primera vez en tres décadas.

Ataques a centrales energéticas

Rusia ha estado bombardeando Ucrania con ataques casi diarios de drones y misiles, causando muertos y heridos entre la población civil. El Kremlin afirma que sus únicos objetivos están vinculados al esfuerzo bélico de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso aseguró el sábado que los ataques nocturnos alcanzaron instalaciones militares y energéticas que abastecen a las fuerzas ucranianas.

Moscú y Kiev han intercambiado ataques casi diarios contra los objetivos energéticos del otro, ya que los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener la guerra, que ya dura casi cuatro años, no han tenido ningún impacto en el campo de batalla.

Los ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra refinerías rusas buscan privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para financiar la guerra. Rusia pretende paralizar la red eléctrica ucraniana y dejar a la población civil sin calefacción, luz ni agua corriente, en lo que las autoridades de Kiev califican como un intento de «militarizar el invierno».

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, afirmó en una publicación de X que los ataques dañaron “varias instalaciones energéticas importantes” en los alrededores de Járkov y Kiev, así como en la región central de Poltava.

Las centrales térmicas operadas por la empresa estatal ucraniana de energía Centrenergo volvieron a quedar fuera de servicio debido a los ataques nocturnos, según informó la compañía en un comunicado el sábado. Las tres centrales de Centrenergo, ubicadas en las regiones de Kiev, Járkov y Donetsk, resultaron dañadas por ataques rusos el año pasado y posteriormente fueron reparadas.

Mientras tanto, las fuerzas rusas repelieron un ataque nocturno de gran magnitud contra instalaciones energéticas en la región sureña de Volgogrado, según declaró el sábado el gobernador Andrei Bocharov, dos días después de que Ucrania anunciara el ataque con drones de largo alcance contra una refinería clave en la zona. Bocharov añadió que el ataque provocó cortes de luz en algunas zonas del noroeste de la región, pero no causó víctimas. Kiev no se pronunció al respecto de inmediato.

El Ministerio de Defensa ruso informó el sábado que sus fuerzas derribaron 82 drones ucranianos durante la noche, ocho de ellos sobre la región de Volgogrado. Dos personas resultaron heridas en la vecina región de Saratov después de que un ataque con dron ucraniano rompiera las ventanas de un edificio de apartamentos, según el gobernador regional, Roman Busarin.