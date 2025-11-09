Asesinan a mujer de limpieza que llegó a la dirección incorrecta para un trabajo en EE.UU.

El esposo de la víctima solicitó a las autoridades que determinen si se presentarán cargos por el disparo.. Foto: gofundme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En un incidente ocurrido la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025 en Whitestown, un suburbio de aproximadamente 10,000 habitantes ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Indianápolis, estado de Indiana, una trabajadora de limpieza identificada como María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue asesinada tras presentarse en una dirección equivocada para realizar un trabajo, informó la agencia Associated Press (AP).

De acuerdo con el Whitestown Metropolitan Police Department, citado por AP, el hecho comenzó alrededor de las 7 a. m., cuando se recibió una llamada al 911 reportando una posible invasión domiciliaria. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima sin vida en el porche frontal de la vivienda.

La pareja de Ríos Pérez, Mauricio Velázquez, también trabajador de limpieza, declaró que ambos habían verificado la dirección contratada en dos ocasiones y que ella portaba las llaves del domicilio donde realizarían la labor. Según su testimonio, antes de que su esposa introdujera la llave, se produjo un disparo desde el interior de la casa que la alcanzó en el pecho.

El reporte policial, citado por Reuters, señala que la pareja se dirigió por error a un domicilio diferente al asignado. Los investigadores determinaron que no había señales de entrada forzada ni indicios de intento de robo, por lo que el caso “no respalda que hubiera ocurrido una entrada residencial ilegal”.

La víctima, originaria de Guatemala y madre de cuatro hijos, residía en el área de Indianápolis y trabajaba en limpieza doméstica. Según información confirmada por la AP, la familia planea trasladar el cuerpo a su país para realizar los servicios funerarios.

Investigación y análisis legal

El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, informó al The Washington Post que la fiscalía revisará el expediente del caso para determinar si se presentarán cargos penales contra el residente que realizó el disparo. El caso se examina bajo las disposiciones de la legislación estatal de Indiana sobre el uso de fuerza letal en defensa del hogar.

La oficina del forense del condado clasificó la muerte como “homicidio”, aunque la AP aclaró que esta categoría no implica necesariamente la existencia de una intención criminal hasta que la fiscalía concluya su revisión.

Reacción de familiares y comunidad

De acuerdo con The Washington Post, el esposo de la víctima relató que su pareja no alcanzó a ingresar a la vivienda ni a comunicarse con los ocupantes antes de recibir el disparo. Señaló que ambos acudieron al lugar con las llaves proporcionadas por el cliente y que el error en la dirección fue involuntario.

Vecinos del área expresaron consternación por lo ocurrido. En redes comunitarias se organizó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de traslado del cuerpo y brindar apoyo económico a los hijos de Ríos Pérez, reportó la AP.

Contexto legal

Según información de Reuters, Indiana mantiene una legislación conocida como “Stand Your Ground”, que permite a los residentes usar fuerza letal para defender su propiedad si perciben una amenaza inminente. Sin embargo, la aplicación de esta ley depende de la interpretación de los hechos y del nivel de riesgo enfrentado por el propietario en el momento del disparo.

El caso ha reavivado el debate sobre los alcances de las leyes de autodefensa y el uso de armas de fuego en residencias privadas. Organizaciones locales mencionadas por The Washington Post han solicitado revisar los procedimientos de respuesta ante presuntas invasiones domiciliarias y los riesgos que estas leyes pueden representar para trabajadores de servicios domésticos e inmigrantes.

Estado de la investigación

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del residente que realizó el disparo ni se ha confirmado si enfrenta cargos. El expediente fue entregado a la oficina del fiscal del condado de Boone, que determinará si existen elementos suficientes para presentar una acusación formal, informó AP.

El Whitestown Metropolitan Police Department, citado por Reuters, indicó que las pruebas recabadas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios, están siendo analizadas para establecer la secuencia exacta de los hechos.