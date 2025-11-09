Director de la BBC dimite tras críticas a la edición de un discurso de Trump por parte de la cadena

El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante una reunión con el primer ministro húngaro Viktor Orbán en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, el viernes 7 de noviembre de 2025, en Washington.. Foto: AP/Evan Vucci

LONDRES (AP).- El director de la BBC dimitió este día tras las críticas recibidas por la edición que la cadena hizo de un discurso del presidente estadunidense Donald Trump.

La BBC informó que el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness anunciaron sus dimisiones el domingo.

La emisora ??pública británica ha sido criticada por editar un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que los manifestantes atacaran el Capitolio en Washington.

Los críticos afirmaron que la forma en que se editó el discurso para un documental de la BBC fue engañosa y eliminó una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

En una carta dirigida al personal, Davie afirmó que renunciar al puesto después de cinco años “es una decisión enteramente mía”. Añadió que estaba “coordinando con la Junta Directiva los plazos exactos para permitir una transición ordenada a un sucesor en los próximos meses”.

Turness afirmó que la polémica en torno al documental sobre Trump “ha llegado a un punto en el que está perjudicando a la BBC, una institución que amo. Como director ejecutivo de BBC News and Current Affairs, la responsabilidad recae sobre mí”.