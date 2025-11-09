El Senado de EU da el primer paso para poner fin al cierre del gobierno

El Capitolio en el día 37 del cierre de gobierno el pasado jueves. Foto: AP / Mariam Zuhaib

WASHINGTON (AP) — El Senado dio el primer paso el domingo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos después de que un grupo de demócratas moderados acordó proceder sin una extensión garantizada de los subsidios de salud, lo que hizo enfurecer a muchos en su bancada, quienes dicen que los estadunidenses quieren que continúen con la lucha.

En una votación de prueba que es la primera de una serie de maniobras procesales requeridas, la cámara alta votó 60-40 en dirección a aprobar un proyecto de ley negociado con el fin de financiar el gobierno, y para realizar una votación posterior sobre la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, los cuales expiran el 1 de enero. La aprobación final podría llevarse varios días si los demócratas objetan y prolongan el proceso.

El acuerdo no garantiza que los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible se extiendan, algo que los demócratas han exigido desde hace casi seis semanas. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, votó en contra de hacer avanzar el paquete, junto con todos menos ocho de sus colegas demócratas.

Un grupo de tres exgobernadores —la senadora por Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen; la senadora de ese mismo estado Maggie Hassan, y el senador independiente Angus King de Maine— rompieron el estancamiento de seis semanas el domingo cuando acordaron votar para hacer avanzar tres proyectos bipartidistas anuales de ley de gastos y extender el financiamiento del resto del gobierno hasta finales de enero, a cambio de que a mediados de diciembre haya una votación sobre la extensión de los créditos fiscales de salud. El acuerdo también incluye una reversión de los despidos masivos de trabajadores federales por parte del gobierno del presidente Donald Trump desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, la cual garantizaría que los trabajadores federales reciban su pago retroactivo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, rápidamente respaldó el acuerdo y convocó a una votación inmediata para comenzar el proceso de aprobación mientras el cierre continuaba afectando vuelos a nivel nacional, amenazando la asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejando a los trabajadores federales sin paga.

"El momento de actuar es ahora", declaró Thune.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche después de asistir a un partido de fútbol americano, Trump no dijo si respaldaba el acuerdo. Pero sí expresó: "Parece que estamos cerca de poner fin al cierre".

Cinco demócratas cambian sus votos

Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia —donde viven decenas de miles de trabajadores federales— también votó a favor de avanzar con el acuerdo. El senador de Illinois Dick Durbin —el número 2 de los demócratas en el Senado—; el senador John Fetterman de Pensilvania, y las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen —ambas de Nevada— también votaron a favor.

Los moderados albergaban la esperanza de que un mayor número de demócratas votara con ellos, ya que entre 10 y 12 senadores demócratas habían participado en las negociaciones. Pero al final sólo cinco demócratas cambiaron sus votos, el número exacto que los republicanos necesitaban. King, Cortez Masto y Fetterman ya habían estado votando para abrir el gobierno desde el 1 de octubre.

La votación se retrasó temporalmente el domingo por la noche, cuando tres conservadores que a menudo critican los proyectos de ley de gastos —los senadores republicanos Mike Lee de Utah, Rick Scott de Florida y Ron Johnson de Wisconsin— retuvieron sus votos y se reunieron con Thune en la parte trasera de la cámara baja. Finalmente votaron a favor después de hablar con Trump, señaló Lee.

Otro republicano, el senador John Cornyn de Texas, tuvo que volar de regreso desde Texas para emitir el crucial voto número 60.

Schumer vota en contra

Después de que los demócratas se reunieron durante más de dos horas para examinar la propuesta, Schumer declaró que no podía apoyarla "de buena fe".

Schumer, quien recibió críticas de su partido en marzo cuando votó para mantener el gobierno abierto, indicó que ahora los demócratas han "dado la alarma" sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"No abandonaremos la lucha", manifestó.

El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, quien suele estar alineado con los demócratas, señaló que abandonar la lucha fue un "error horrible".

El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, estuvo de acuerdo, y declaró que los electores sufragaron abrumadoramente por el partido la semana pasada "para instar a los demócratas a mantenerse firmes".