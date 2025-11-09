Influencer Jojo Sim camina en calcetines blancos por Tokio y muestra la limpieza de las calles (VIDEO)

El influencer Jojo Sim camina por una acera en Tokio con calcetines blancos para ilustrar la limpieza urbana.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El influencer Jojo Sim compartió un video en el que camina durante unos minutos por las aceras de Tokio con unos calcetines blancos, sin calzado, con el objetivo de verificar el nivel de limpieza de la ciudad.

¿Qué muestra el video de Jojo Sim?

En la grabación, Jojo Sim se desplaza por zonas concurridas, atraviesa intersecciones peatonales y pasa junto a tiendas y tráfico urbano. Tras aproximadamente diez minutos de marcha, se detiene, levanta los pies ante la cámara y revela que sus calcetines permanecen casi inmaculados.

El video ha generado amplia atención en redes sociales, donde varios usuarios comentaron su asombro ante el resultado y aprovecharon para contrastar la escena con la suciedad que perciben en sus ciudades de origen.

Reacciones y difusión del resultado del experimento del influecer

La publicación, alojada en la cuenta de Instagram de Jojo Sim, acumuló cientos de miles de vistas, y numerosos comentarios señalaron que, de haberse hecho una prueba similar en otras capitales, los calcetines se habrían ensuciado visiblemente mucho antes.

Algunos usuarios manifestaron que la limpieza no depende únicamente de infraestructuras, sino de hábitos cotidianos y cultura ciudadana. Otros anotaron que en Tokio es habitual encontrar pocas papeleras y que los propios ciudadanos cargan su basura hasta un lugar autorizado para desecharla.

Contexto sobre la ciudad

Tokio es frecuentemente citada entre las ciudades con mejores estándares de limpieza urbana a nivel global. En diversas publicaciones se señala que, pese a la densidad urbana y al volumen de tránsito peatonal, las aceras se mantienen libres de residuos de forma sorprendente.

En el experimento, al no llevar calzado, Jojo Sim pudo evidenciar visualmente la acumulación mínima de suciedad en la superficie del pavimento de la ciudad, lo cual refuerza la percepción de que la limpieza no es casual.

El video de Jojo Sim pondría en evidencia, de forma visualel nivel de limpieza urbana que posee la capital japonesa. Aunque no constituye un estudio científico formal —sin control de variables, sin replicación ni muestreo aleatorio—, el video contribuye a divulgar una imagen concreta de las condiciones del entorno urbano en Tokio.